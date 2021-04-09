現年34歲的韓國女團f(x)隊長、中國成員Victoria（宋茜），於2009年跟隨組合在韓國出道，但2015年起專注於大陸發展，並於2019年因合約到期離開舊東家SM事務所，不過SM並沒有對外宣佈組合解散。

f(x)名存實亡

據悉Victoria前年宣佈離開SM時，SM曾表示正與她討論新的合作方式，不過據韓媒《韓國經濟》今日報道指，Victoria的微博、IG個人簡介中已刪除了「SM娛樂」一詞，而SM的官方網站中亦不見Victoria的簡介，因而推測Victoria及SM已完全結束合作關係，f(x)似乎已正式名存實亡。對此，SM僅表示：「與Victoria的合約已到期。」

賀出道14年

另一女團KARA於2007年出道，其間經歷多次成員變動，仍於2016年宣佈解散。不過KARA成員解散後感情依舊，朴奎利、昇延、妮可及姜知英日前更合體慶祝出道14周年。朴奎利昨日在IG公開了四人對着鏡頭露出燦爛笑容的合照：「幾天前為了KARA出道14周年聚在一起慶祝了，隨着歲月流逝而變得更有意義的時間，謝謝知英買了花及蛋糕做驚喜禮物。」勾起fans回憶，更遺憾相中少了前年離世的具荷拉，亦有人問為何後來加入組合的許英智未有在場。

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