前英國女子組合Spice Girls成員Mel B於2017年入紙申請與結婚近10年的丈夫Stephen Belafonte離婚，當年26歲的前保母Lorraine Gilles還大爆被Mel B邀請與Stephen玩3P，又指她與Mel B維持了七年的同性關係。事隔四年，Lorraine近日開設成人賣相網站OnlyFans賬號，把心一橫賣肉賺錢。

現年30歲的Lorraine Gilles透過Content X Studios開設的OnlyFans專頁分享性感相，Content X Studios由性感女星Bella Throne成立，公司聲稱為美麗的人製作美麗的內容。Lorraine向英國《太陽報》透露：「我決定開設OnlyFans專頁，只因為覺得分享性感相和短片好玩，我很興奮與Bella Thorne的公司Content X Studios合作拍OnlyFans的內容。」自爆出3P醜聞後，Lorraine曾入行做地產經紀，去年更為Stephen買過豪宅。Lorraine形容過去是可怕的經歷：「我只是覺得是時候開展新的一頁，讓這幾年的可怕時刻變成過去，專注我的將來。當醜聞發生的時候，我只是專心清洗自己的污名，不想濫用這個狀況。然而，事情已經不能改變，我現在只想將負面變成正面。」

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