服裝品牌H&M上月底宣佈終止與大陸工廠合作，停止從新疆採購原料，聲稱懷疑當地僱用新疆少數族裔「強迫勞動」生產，其後運動品牌如Adidas、Nike、Puma等相繼加入杯葛，結果玻璃心碎裂，為表明愛國心，不少藝人爭相衝出來與品牌割席，跟adidas合作逾10年的陳奕迅亦出聲明表示與品牌「終止一切合作」。

身爲老婆的徐濠縈，當然要支持老公的決定，與品牌劃清界線，近日已經不再上載有「剔」的相片，改為只「分享」穿裙和高踭鞋的相片，甚至為免受到網民的狙擊，索性限制留言！之不過有網民發現阿徐主理的時裝店Her的官方IG，竟然上載了Adidas與Disney 合作推出限定聯乘產品，當中包括波鞋、Tee 等IG出post，雖然老闆娘阿徐未有親身示範所有服飾，不過她亦有幫手Like！

自從Eason發聲明終止合作後，阿徐分享做gym相時，已經刻意用物品遮掩雙腳，甚至長跑好手楊錦鴻日前病逝，阿徐post了一張合照悼念，她更疑似捽走衫上的Nike logo，要與「剔」劃清界線，想不到這邊廂與老公「夫唱婦隨」，但那邊廂依然照賣Adidas 產品。

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