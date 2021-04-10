時尚品牌都喜歡利用明星效應，來增加宣傳效果。

【Brioni X 畢彼特】

荷李活明星畢彼特(Brad Pitt)，一向是男神級的「型佬」代表。身為Brioni品牌大使的他，最近與Brioni合作推出「BP Signature」聯名限量膠囊系列，將其個人風格與品牌的精緻手工藝結合。

系列以打造一個全能衣櫥為主題，希望提供舒適、輕鬆、靈活的着裝體驗，包括西裝、長袖羊絨 Polo針織衫、羊絨休閒西裝外套、輕量Car coat 等，利用不同的布料質感，營造出無限的搭配可能。其中的天鵝絨禮服，更參考了畢彼特在奧斯卡金像獎的著裝，全部單品都配有畢彼特專為這個系列而設計的簽名標籤。

【Dua Lipa性感演繹Puma】

英國小天后Dua Lipa，除了憑渾厚磁性的嗓音及音樂風格一炮而紅，其性感、大膽的穿搭風格也令人印象深刻，更使她成為潮流穿搭指標。

Dua Lipa去年加入運動品牌Puma大家庭，成為代言人，近日品牌發佈與她合作的首個廣告系列。 Dua Lipa在廣告中演繹了Puma最新的Mayze，這鞋款採用優質皮革及絨面革物料打造，兩側保留了品牌簽名式的Formstrip 跑道標誌，並印上燙金Puma標記。鞋款的最大亮點，是疊層式的厚底設計，顯高又有型。Dua Lipa穿上黑白二色，並搭配誘人的造型，包括風衣、比堅尼上衣和魚網絲襪，展示別具一格的前衛風格。

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