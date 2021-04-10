前新聞主播、有「小飛俠」之稱林燕玲，今日與張新悅、何嘉莉、盧巧音（Candy）跟樂隊Kolor主音老公Sammy等，今日到尖沙嘴參加跑步機慈善挑戰賽。

《蘋果》在去年底拍到林燕玲老公葉浩文與2013年落選港姐周依婷（Phoebe）約會斷正，不過在報道見街後，林燕玲與老公生活依舊，近月她還不時將家庭照放到社交平台晒幸福。問到林燕玲老公疑似出軌事件，有否影響兩人感情？她平淡說：「我有睇過報道，但冇理過，我都唔記得咗。」不過她承認事後有同老公了解，至於內容則不便透露，她認為事情已過去，不需再提，索性做個退一步海闊天空的女人會更快樂，「你睇到我嘅生活，就睇到我嘅心情。」至於老公會否因此斷絕異性緣？或是要經常check住老公？她大方說：「若果佢冇湊仔，冇幫手餵奶同埋冇幫BB沖涼就失職，我就會問佢喺邊。」最後又以一貫報道新聞作風口吻表示：「感情幾好，多謝關心。」

林燕玲夫妻早前剛為兒子葉星辰慶祝一歲生日，追問她會否再生B？她表示跟老公已有共識，「唔啦，照顧小朋友花好多心力，會好忙碌，再生多個未必有咁多時間錫BB，同埋我同老公都各自有夢想，暫時一個就夠。」林燕玲指兒子每個進步都令她好深刻，由於之前BB未肯戴口罩，故甚少出街，直至早前才一家三口到山頂為他慶祝生日。

盧巧音與夫疫下另覓跑山樂

另外，盧巧音和Sammy因疫情下所有馬拉松賽事均暫停，夫妻另覓跑山新樂趣，不過礙於速度不一，有時要分開練習。Sammy更爆盧巧音有畏高：「跑山技巧好多，上到針山佢會好驚，因為好斜。」雖然有危險，但亦視作新挑戰。二人希望疫情快過，可以報跑馬拉松賽事，Sammy終極目標衝出亞洲跑歐洲山脈賽：「希望keep住比賽，團火好旺盛。」

KOLOR日前公佈5月在九展開騷，Sammy表示正為演唱會籌備，形象方面依舊交給太太主理，他興奮說：「好期待出show，已經一年冇踏過台，上星期玩音樂時腳都震，希望今次順順利利。」

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