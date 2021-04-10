麥明詩的父母非常恩愛，她媽咪何小娟昨日在IG貼出與老公慶祝結婚36周年的相片，二人穿上情侶風褸往行山，在郊外拍拖欣賞黃昏日落美景，他們更一齊做出彎手放頭上做出心心甫士，畫面充滿愛。父母把子女栽培成材，長子麥明山是醫生，幼女麥明詩除了是十優港姐，入行前更在英國劍橋大學法律系畢業。

何小娟講到眨眼便結婚36周年紀念，她說：「回想結婚的當天，就好像昨天發生般！明山和明詩年幼時，因為在澳洲生活，沒有外傭姐姐幫手，生活覺得很『艱苦』。 於是，我們選擇回流香港。之後，得到外傭姐姐幫手，我倆在事業和進修上，都多了一些空間和時間。雖然如此，要全職工作，又要好好地培育兩個孩子，的確要花很多功夫，可以說是筋疲力盡，但期間也有很多樂趣！例如，跟他們的溝通、對答和互動，令我們樂此不倦。」

身為雙碩士學位的資深職業治療師（兒科）的何小娟當然擅長教育子女，她分享到一對仔女成長時點滴：「直至孩子漸漸長大，他們懂得的事越來越多，接觸的世界又越來越廣，就發覺父母與子女的關係好像漸漸逆轉了。到他們高中畢業後，更感覺到我們開始掉轉頭要依賴他們！記得明詩初到外國升學、明山也同時在大學寄宿時，我的心好像開了一個洞一樣，很不習慣，真的很不捨得他們不在家居住。」

看到子女現在都有自己事業及發展，何小娟心感安慰，她跟老公樂得享受自由的二人世界：「學習在沒有子女一起時也識得享受人生，享受我們的天地：我們會去郊遊、去旅行、享美食.....。」

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