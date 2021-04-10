韓國人氣劇《愛的迫降》雖然已曲終人散，不過兩位主角玄彬和孫藝珍因劇集撻着，兩人於今年元旦日公開認戀，而日前再傳出第二男女主角31歲金正鉉和36歲徐智慧成為《愛的迫降》中第二對戀人，不過事後兩人已極速否認戀情，只強調是因為疫情關係才見面商討轉事務所的事宜。而緋聞亦爆出金正鉉與現時的事務所O& Entertainment陷入合約糾紛，據了解金正鉉將於下月滿約O& Entertainment，並打算加盟徐智慧所屬的文化倉庫。不過緋聞爆出後，O& Entertainment方面就表示，由於金正鉉之前因私人原因而暫停了演藝活動，因此他跟事務所仍有11個月才約滿，同時O& Entertainment方面更向韓國演藝經紀協會提出了調解糾紛的申請。

曾黑臉拒蹺徐玄

由於金正鉉曾於2018年拍《時間》時陷入耍大牌爭議，當時他在發佈會上黑臉兼拒絕蹺身為前輩的徐玄的手臂，最終他因受厭食及失眠困擾宣佈退出《時間》，事件令他的事業經歷低潮期，直到前年12月開播的《愛的迫降》終令他鹹魚翻生，去年擔正的《哲仁王后》亦叫好叫座，成功重回一線位置。不過正當事業再有起色之際，卻爆出合約糾紛，金正鉉的fans就力撐到底，並發表聲明炮轟O& Entertainment。

5年連拍13部作品

聲明中暗示O& Entertainment中傷金正鉉，表示：「金正鉉爆出戀愛新聞，雙方否認後，又再次爆出約會照，兩位演員再次強調了不是事實。 然而緊接出現了金正鉉演員之前暫時中斷演藝活動的原因不是因為健康問題，而是因其個人的私生活，刻意寫成因異性問題而造成話題。為簽約5年的金正鉉扣上不履行合同的帽子，形成了惡意形象和不利輿論。金正鉉因厭食症、睡眠障礙、恐慌障礙，健康狀況惡化到無法進行日常生活的地步，因此接受了專門醫生的休息意見，不得不中斷活動。而且金正鉉與經理人公司簽合同以後的5年裏，沒有好好休息過。連續拍攝了9部電視劇和4部電影等合共13部作品，承受着巨大的行程壓力。最後經理人公司的惡意、偏頗報道使金正鉉的形象和聲譽受到了打擊，如果繼續做出對演員有害的行為，我們不會坐視不理。」

工作人員發文撐

另外，亦有曾和金正鉉合作過的工作人員在網上發文，指當年金正鉉拍《時間》時兩星內暴跌7kg（約15.4磅），陷入非常痛苦的時期，但金正鉉仍然溫柔地對待工作人員，力撐他為人，同時又希望他能順利渡過今次難關。

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