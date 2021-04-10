霍啟剛舉辦的《敢動藝術啟動禮》今日在西九文化自由區舉行記者會，媽媽朱玲玲、太太郭晶晶、細佬霍啟山及兒子霍中曦均有到場支持，眾人亦趁周末享受家庭日。

霍啟剛指兒子好動，剛學懂踩單車不久，穿起一套「武裝」護服會覺得自豪，又透露明日會和兒子一起踩單車。今次活動以藝術和文化做主題，霍啟剛謂不會強迫兒女培養某種啫好，讓孩子自由發展：「阿仔都有玩劍擊，學咗一段時間覺得佢專注力好高，強過球類運動。」郭晶晶則指3個小孩也識游水，以往也常到泳池游泳，但因疫情泳池沒開放，二人慨嘆已很久沒游泳。

教育局早前宣佈復活節假期後復課，問到郭晶晶小朋友返學後會否較輕鬆？她說：「其實都係嘅，屋企冇咁多人，家中立即變得清靜，間中也會覺得輕鬆，但一家人熱鬧也開心。」之前霍啟剛踢爆有時太太教仔女會忟憎，她說：「個個阿媽都係咁，通常忟佢哋做功課。」霍啟剛自爆對小孩吃東西較着緊：「忟佢哋食嘢，成日含住喺口唔食。」他在家飾演嚴父，小孩通常被罵便撲向郭晶晶懷中，郭晶晶笑言小孩醒目會走過來，而活動中亦經常見霍中曦攬着母親。

感情隨緣

另外，目前單身的霍啟山表示暫時專注工作，感情事一切隨緣，反而母親朱玲玲就着急飲新抱茶，他說：「最近好忙，搞緊足球同電競合作，見到哥哥啲細路會好開心，佢哋好乖，但拍拖要隨緣。」而熱愛足球的他，求學時也有玩壁球，更是學校校隊：「我仲有考埋教練牌，以前都有教同學。」朱玲玲愛好影相和打羽毛球，但她強調不會強迫孫兒向哪方向發展：「我都係好遲先發覺呢啲興趣，以前冇乜專注，而家都係隨佢哋自己揀。」

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