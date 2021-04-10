改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《模範計程車》，接檔話題劇《Penthouse》第二季於昨晚首播，上下兩部收視分別是8.7%及10.7%，最高收視率達12.3%，甫開播就有雙位數的好成績，至於香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

《模範計程車》講述一群無法受到法律保護而充滿冤屈的人的故事，他們為了展開復仇計劃而成立了秘密的士公司「彩虹運輸」，並利用的士司機的身份去追逐加害他們的人，劇本加入不少如「趙斗淳事件」、「N號房事件」、「校園暴力事件」等真實事件，令觀眾睇劇時能更加投入。

暗指「趙斗淳事件」

劇集一開始交代「彩虹運輸」收到一名女性的委託，並代她向加害者報復，看得大快人心，之後劇情發展亦暗指「趙斗淳事件」，「彩虹運輸」等人綁架了對兒童進行性犯罪後，卻以身心微弱為由獲得減刑出獄的趙道哲（趙賢祐飾），並將他關到地下監獄，不過飾演檢察官的李絮就認為趙道哲失蹤一事不尋常，並獨自追查事件，已預告劇情十分緊湊。

虐待情節過火

雖然劇集獲不少人大讚，但亦有網民認為情節加插真實事件屬娛樂消費，等於對受害人造成二次傷害；亦有人稱劇中描述女受害人被虐待的情節太過火，包括女受害人的頭被按到裝有魚的水桶內、被淋熱水等，已達19禁的水準，而SBS屬於免費電視台，播出時應考慮到其他年齡層的人，因而意外引起爭議，不過《模範計程車》方面早已透露頭2集以19禁形式播出。

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