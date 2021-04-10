現年36歲的張致恒（Steven）月前被指欠債，債主包括馮鎵瀠（Naomi）、林盛斌等。事件曝光後，Steven曾在網上發文道歉，又堅稱會還錢，而他個多月來只間中更新一下社交網，直指今日，他終於在IG蒲頭，貼自拍相留言祝大仔天寶兩歲生日，可是，未知Steven是否為生計太過勞碌，相中抱着囝囝的他，雖然流露慈父的笑容，但滿面白鬚、眼袋甚深，加上凌亂頭髮，感覺比之前滄桑不少。

Steven留言寫上：「我個臭寶終於兩歲啦，突然間好感觸，生日我唔喺佢身邊，當我離開屋企之後，老婆同我講佢就唔開心咗好耐，又唔肯食飯，個心真係好痛，但係冇辦法，始終一個家庭要努力先至維繫到。」Steven又指自從成為爸爸後，望着兒子一日一日長大，牙牙學語一個字一個字地說出來，體會到為人父母的喜樂和感動。他再次強調自己未來目標是盡快還錢，讓兩個兒子在一個健康及舒服的環境中成長，並說：「任何人攻擊我嘅說話，我都會當係對我最好嘅強心針！」

Steven前年成家立室，與fans雯雯奉子成婚。二人婚後育有兩子，但Steven月前被爆欠債逾40萬。事件曝光後，Steven曾在網上發文道歉，強調一有錢便會還債，可是之後他被踢爆全家搬屋着草避債，連日老婆雯雯在社交網放負，又與債主Naomi隔空罵戰，至於Steven，日前則因天寶不慎從高處跌下撞傷頭部，自己卻要工作未能回家照顧兒子，令他大感自責。

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