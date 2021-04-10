黃樹棠（棠哥）79年加盟無綫，曾獲公司力捧，演出機會無數，可是棠哥自小性格剛強硬頸，習武後火爆脾氣依然，早年他接受訪問時，曾坦言一生遇到不少貴人，可惜左手捉到很多機會，但右手卻不聽話，砸掉很多良機。

傾續約出手打高層

棠哥在1979年演出由徐克擔任導演的《蝶變》，在拍戲期間，無綫開出一個月2萬5千元的豐厚條件力邀加盟。棠哥加入無綫後，夥鄭少秋、汪明荃拍《楚留香》飾演中原一點紅，成功入屋。他在無綫高薪厚職一帆風順，既做演員又兼任武術指導，受力捧一劇接一劇。可是，3年約滿前高層約他傾續約，棠哥不滿無綫只加5千元，傾到最後一次，臨出門口時聽到高層說：「黃樹棠，我知你幕前又得，幕後又得，不過我睇你好得幾耐！」棠哥即無名火起，一拳打落對方塊面，連眼鏡都被打爆，最後要幾個保安架着離開無綫，幸沒有被追究法律責任。

棠哥和無綫鬧僵、關係變惡劣的另一個原因，有指是由於當年周潤發被指背叛無綫出走加拿大，無綫認為棠哥和周潤發份屬老友，認定棠哥和事件脫不了關係，因此決定放棄對方，殺一儆百。其實，棠哥與周潤發拍《親情》飾演表兄弟，《網中人》又演好朋友，戲裏戲外同樣是老友，不過棠哥近年曾在訪問中帶點欷歔說：「十幾年稱兄道弟，但分開之後，見面都會打個招呼。」他坦言層次不同，跟成龍、洪金寶也是一樣，一切在心中。

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