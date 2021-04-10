金剛上月為女友黃瑜嫻（小嫻）慶祝41歲生日，被女友爆肛門生腫瘤，雖然金剛表示是小事一則，更表示已約好於本月接受手術，不過小嫻今日出席活動時就指金剛因為怕影響日後生活，所以一直逃避開刀。

小嫻今日在台北在好友店中擔任一日店長，提到男友金剛早前做健康檢查時，肛門長了3cm大的腫瘤，經確認後是「肛門廔管」，小嫻指男友金剛現時還未確定是否要開刀，「他一直很逃避挨那一刀，主要是術後後遺症，想要了解更多，因為那位置是括約肌，切除後會影響以後生活品質，所以要評估。」小嫻被問到若金剛手術失敗的話，是否還會愛他？小嫻聽後毫不猶豫說：「我願意照顧他一輩子！」

小嫻透露自己還會幫金剛換藥，雖然換藥的位置在肛門，但她一點也不嫌棄，「愛一個人就是要他最天然部分，換藥看到他最天然純淨樣子，新鮮小菊花綻放在我面前。」而小嫻與金剛現時會留在台北，先評估是否做手術，「因為他身體沒有任何不舒服狀況，若有開刀的話，還是會留在台北休養好再回恆春。」

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