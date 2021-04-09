【《蘋果》獨家專訪】

安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）與影后奧莉花高雯（Olivia Colman）主演的電影《爸爸可否不要老》（The Father），帶出老人癡呆症的真實現象，二人在片中盡情催淚，在爛蕃茄影評網（Rotten Tomatoes）目前仍獲98%觀眾好評，該片本周在港已上映。日前奧莉花與《爸爸可否不要老》法國導演科倫薩拉（Florian Zeller）接受《蘋果》獨家專訪，大談拍攝感受。

居家避疫練廚藝

奧莉花前年憑電影《爭寵》（The Favourite）勇奪奧斯卡金像影后，其後更以劇集《王冠》（The Crown）「英女皇」一角奠定圈中地位，提到她與安東尼在片中有不少感人場面，是否擁有獨特的演技，奧莉花說：「其實是我內心的感覺，因為科倫薩拉的劇本寫得很真實，加上安東尼的對手戲，很難不會流淚，有些劇本寫得不流暢，作為演員則要下點苦功，但今次大家很自然地演。」奧莉花慶幸身邊家人沒有患上老人癡呆症，但她透露母親是一位護士，在NHS（英國的National Health Service）工作了40年，見過無數的病人，之後她成為老人癡呆症病情的大使，奧莉花自言為母親感到驕傲，她希望這部電影能向所有病人和他們身邊所愛的人致敬。

奧莉花表示與安東尼十分合拍，加上對白動人，很多時演繹也是自然流露：「演這部戲雖然是很痛苦的內容，但可跟安東尼演對手戲是一件很開心和美麗的經驗。」對於武肺疫情以來，奧莉花已適應閉關生活，她表示：「幸好我和家人的性格很溫和，我平時也愛躺在家中，也愛跟孩子一起在家中上課，但現在孩子也希望到學校跟朋友和老師見面。我則繼續跟丈夫比賽下廚，因為平時都是由他下廚，但過去一年我在家中也開始追上他的廚技了。」

導演選角有心水

至於該片導演科倫薩拉也大有來頭，電影改編自他編寫的舞台劇《Le Père》，今次由他自編自導電影版，當中爸爸一角早已屬意安東尼：「我們花了很多時間去寫電影劇本，安東尼也很慷慨給我時間去寫和拍攝，同時間也給我很多信心拍這部電影，我十分感激他。」科倫薩拉表示他的祖母曾患有老人癡呆症，啟發了他去寫這個故事：「希望能透過這部電影令更多人明白這病患，同時間分享和同情病人、身邊照顧病者的感受。」科倫薩拉的太太是著名演員Marine Delterme，今次導演請來奧莉花演出，太太會有不滿嗎？他說：「沒有，因為Marine是奧莉花的頭號fans呢！當觀眾看見奧莉花在銀幕時，大家對她很有同情心，她很有觀眾緣。」