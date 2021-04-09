歌手麥貝夷2014年憑與鍾一憲合唱歌《勾手指尾》廣為人識，上月她突然於Ig大爆前度「性伴侶的數量多得驚人」，並趁對方生日贈興細數賤男惡行，矛頭直指跟她傳緋聞的翟威廉，前日麥貝夷再爆前度曾搭上好姊妹，令裕美及陳苑澄先後成為嫌疑人物，裕美火速澄清並叫麥貝夷睇醫生，翟威廉採取封嘴態度說︰「唔關我事，冇回應。」但其後《蘋果》向麥貝夷求證男主角及第三者身份時，她沒否認是翟威廉及陳苑澄。

成日帶女仔上樓

前日麥貝夷爆料指前度搭上好姊妹，令裕美無辜成為「嫌疑人」之一，不過《蘋果》收到消息，指第三者其實是落選港姐、前As One成員陳苑澄。昨日麥貝夷於觀塘為網上音樂會綵排，她接受《蘋果》專訪時，問到撬牆腳的姊妹是否陳苑澄？她停頓一會連說了三次：「呢個……大家唔使胡亂猜測。」又指︰「我哋都好耐冇見，我亦唔知道其他人私生活。」

據爆料者說：「麥貝夷與前度拍拖時一直甜蜜，麥貝夷有時會到佢屋企留宿，拍拖年幾，麥貝夷發現佢成日帶其他女仔上樓，陳苑澄係其中一個，令佢心灰意冷，當時裕美一直相伴，仲介紹好友Edmond畀佢認識，佢哋拍拖到談婚論嫁階段，不過最後麥貝夷都選擇翻撻舊愛。」

提到前度男友的真正身份，麥貝夷沒否認當事人是翟威廉，更不願評論對方私生活，只自責豬兜：「呢兩年都半淡出幕前，估唔到個post咁有影響力，都嚇一嚇，其實都係遇到個壞人，喺Instagram記錄返，提醒返下次唔好再咁樣。我好介意聽返行內人講返佢話我單向、纏擾佢，我哋相處係雙向、好sweet，呢點令我好困惑，希望喺自己平台講返清楚件事。都幾瘀，自己情緒受影響時，係咪都有同路人同我圍爐取暖？發展至此，我冇意思指責任何人。」

「我知道我好蠢」

提到發現前度經常「偷食」及傷害她，麥貝夷落淚說：「發現時好驚訝，已經不斷喺我傷口灑鹽，每次提都好唔開心，要傷害嘅都傷害咗，我知道我好蠢，希望可以學精，帶眼識人。」問到前度性伴多，會否感到「骯髒」？麥貝夷尷尬說：「感受一定唔係太好。我工作都忙，之前見面時間唔多，過咗去唔深究。」她因此事導致長期失眠，正服藥治療。

場地提供：浪潮音樂Wave Music