蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

菲臘親王離世 《王冠》男星馬特史密夫 Tobias Menzies齊悼念

25分鐘前
菲臘親王昨日離世，馬特史密夫（左）和Tobias Menzies分別留言悼念。

英國菲臘親王（Prince Philip）於昨日在溫莎堡離世，享年99歲。於Netflix人氣劇集《王冠》（The Crown）中，扮演過菲臘親王的兩位男星馬特史密夫（Matt Smith）和Tobias Menzies亦留言向他悼念

在《王冠》頭兩季飾演年青版菲臘親王的馬特史密夫向傳媒發聲明：「我要向英女王和王室致上慰問。菲臘親王是真正的男人，他知道99歲要離開，但以最好的時機，和最好的風格。感謝你為人民的服務，沒有你的話甚麼也會變得不一樣。」至於在第三和第四季扮演中年版的Tobias Menzies就以莎士比亞名句留言：「以我對菲臘親王的了解，我肯定他不會希望一個演員在電視上扮演他，對他的生命作出評價，所以我交給莎士比亞：『O good old man! how well in thee appears The constant service of the antique world...』

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

菲臘親王馬特史密夫Tobias Menzies
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner