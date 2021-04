英國菲臘親王(Prince Philip)於昨日在溫莎堡離世,享年99歲。於Netflix人氣劇集《王冠》(The Crown)中,扮演過菲臘親王的兩位男星馬特史密夫(Matt Smith)和Tobias Menzies亦留言向他悼念。

在《王冠》頭兩季飾演年青版菲臘親王的馬特史密夫向傳媒發聲明:「我要向英女王和王室致上慰問。菲臘親王是真正的男人,他知道99歲要離開,但以最好的時機,和最好的風格。感謝你為人民的服務,沒有你的話甚麼也會變得不一樣。」至於在第三和第四季扮演中年版的Tobias Menzies就以莎士比亞名句留言:「以我對菲臘親王的了解,我肯定他不會希望一個演員在電視上扮演他,對他的生命作出評價,所以我交給莎士比亞:『O good old man! how well in thee appears The constant service of the antique world...』

