英國菲臘親王（Prince Philip）於昨日在溫莎堡離世，享年99歲。於Netflix人氣劇集《王冠》（The Crown）中，扮演過菲臘親王的兩位男星馬特史密夫（Matt Smith）和Tobias Menzies亦留言向他悼念。

在《王冠》頭兩季飾演年青版菲臘親王的馬特史密夫向傳媒發聲明：「我要向英女王和王室致上慰問。菲臘親王是真正的男人，他知道99歲要離開，但以最好的時機，和最好的風格。感謝你為人民的服務，沒有你的話甚麼也會變得不一樣。」至於在第三和第四季扮演中年版的Tobias Menzies就以莎士比亞名句留言：「以我對菲臘親王的了解，我肯定他不會希望一個演員在電視上扮演他，對他的生命作出評價，所以我交給莎士比亞：『O good old man! how well in thee appears The constant service of the antique world...』

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