唱作人Serrini（梁嘉茵）演唱會「SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021」今晚在旺角麥花臣場館開騷，演唱會由一半入座率增加到75％入座率，之前賣加推座位時，卻不幸遇上系統故障，打窒了搶飛氣勢。由於限聚令的關係，入場前需要先登記，昨日Serrini已呼籲觀眾提早入場簽到，麥花臣場館外有安心出行程QR code，大會亦提供表格給歌迷登記，演唱會晚上8時15分開始，早一小時前已有人排隊等入場。

今晚入場睇騷的歌迷極有Serrini的影子，睇外在已經知道會玩得夠放。由於演唱會以粉紅色及喱士做主題，大會亦呼籲帶公仔入場，現場有歌迷派彩虹旗，有男fans悉心打扮，但當中最聽話的莫過於《造星II》十強的Hugo（丘凱雄）！

Hugo今日打扮相當符合大會宗旨，他戴了一條喱士頭帶、以see through襪做手套、上衫以紫襯粉紅，腰間有粉紅色喱士花邊，下身是粉紅色短褲襯紫色襪，手上拿着一個粉紅色心心公仔，另外戴上粉紅色喱士口罩，他笑稱是「gay版街頭霸王」。Hugo表示這身裝備昨晚花了半小時DIY製作，今日以這身打扮由將軍澳來到旺角，沿途不少人給了注目禮，不過到達後見到其他觀眾以普通打扮入場，似乎有點失望：「覺得自己係over dress咗，呢個打扮，應該可以入到總理位（VIP位）斟香檳。」還表示現時有繼續造歌，今個月30日將在柴灣青年廣場開音樂會。

今晚睇騷的嘉賓還有黃耀明、組合per se 、袁澧林及馬天佑等，明哥表示不知道有喱士主題，但講笑謂：「幫我話佢知我裏面有喱士。」而袁澧林着喱士裙，馬天佑穿普通衞衣加短褲，講到今晚主題，他即拿出一黑色吊帶喱士背心說：「特登問朋友借，入場之後會試着，我入面仲有legging，有信心啱着。」

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