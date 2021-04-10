資深演員黃樹棠於3年前確診大腸癌二期，康復後於早前發現肺部有癌細胞，至上月因呼吸不順入院留醫，其從事配音員的兒子黃榮璋今日在facebook宣佈爸爸患癌離世消息，終年77歲。

棠哥家中有6兄弟姊妹，最先接觸演藝圈的是黃文慧，她在求學時期已發掘到自己演戲細胞，是校內話劇組成員，由於不喜歡讀書故去投考訓練班；而棠哥在中學畢業後原本打算投考警察，後來見胞妹黃文慧在1965投考電影公司「仙鶴港聯影業」獲得通過，棠哥之後也跟隨妹妹步伐，報讀藝員訓練班發明星夢。

兄妹演藝路大不同

黃文慧在幕前發展較活躍，出道初期更參與模特兒及登台等多方面演出，最早期走性感路線及反派角色為主，她的路向明顯比哥哥廣闊，先後分別在無綫、亞視及香港電視發展，又參與香港電影演出，尤其在杜琪峯電影中經常見其蹤影。其中經典一幕，莫過於她在劉德華、梁詠琪主演的電影《嚦咕嚦咕新年財》中出演患有老人癡呆症奶奶角色，在一場打麻雀戲中，梁詠琪問「奶奶，你誅我呀？」，奶奶卻得親戚說：「你要乜我打乜叫做誅！你打乜我打乜先叫做鬆！」經典對白令觀眾印象深刻，黃文慧現時為香港實力甘草演員。

反觀棠哥雖與胞妹早在60年代粵語片年代出身，但他的發展卻與黃文慧走不同方向，棠哥入行後發現自己對武術指導產生與趣，便中途出家兼任武指，80年代初又曾為珠城電影公司旗下首次擔任電影導演兼演員。未知是否棠哥及黃文慧在圈中發展，棠哥兒子黃榮璋亦加入演藝行業，兒時有做過童星拍攝過兩套亞視作品的他，長大後反而轉做幕後，他在2004年加入無綫配音組，後期轉戰香港電視配音組。

鐵漢柔情 愛家好男人

棠哥外表是個鐵漢，內裏卻是個柔情好男人，他多年來對愛情始終如一，他曾表示自己在情路上受過幾次傷害，甚至有不想結婚念頭，其後遇上比他自己細5年的圈外人、亦是棠哥音樂老師胡桂蘭，令他改寫一生，兩人很快便共墮愛河，棠哥於1982年突然宣佈結婚，婚後翌年更誕下一子黃榮璋，組織3口之家。棠哥曾分享當時二人日久生情走在一起，加上自覺年紀不輕，遇上對的人就成家立室。

棠哥愛錫家人朋友，當上爸爸後不僅成為有膽當男人，對妻兒十分疼愛。可惜的是夫妻相戀23年，胡桂蘭在2005年時因癌病離世，對父子造成極大打擊。早前兒子梁榮璋於棠哥入院時在facebook出post為爸爸打氣，指媽媽2005年才被癌症帶走，現在又找上爸爸，讓他十分心疼，希望外界幫忙集氣，協助父親度過難關，貼文曝光後很多人送上祝福。

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