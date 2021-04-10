曾在亞視劇集《我和殭屍有個約會》中扮演「求叔」的資深演員黃樹棠，上月因呼吸不順入院留醫，並發現癌細胞擴散到肺部，期間要插喉助呼吸，可是與病魔奮戰兩周，其任職配音員的兒子黃榮璋今日凌晨在FB公佈父親死訊，終年77歲。

《蘋果》今日聯絡與黃樹棠同是演員的妹妹黃文慧，她短訊回覆：「有心了。」黃文慧又修改劇集《楚留香》的幾句歌詞悼念亡兄語：「親愛的好兄弟戰友，湖海洗胸襟，河山飄影蹤，就讓浮名輕拋腦後，今朝獨行，他朝再見。」黃樹棠上月中身體不適叫白車入院，黃文慧指留院的哥哥仍有知覺，只是呼吸不順，影響血壓不穩。她表示哥哥始終患過大腸癌，原希望哥哥可大步檻過，祈求上天多給哥哥玩多十年八年，相約出院一齊開枱打牌，無奈牌局已開不成，非常傷感。

此外，棠哥生前都愛玩FB分享生活，過去兩年疫情，棠哥都減少了出席社交聚會，但他會在FB分享舊post回憶，他更留言：「能聚就聚，開心每一秒。」棠哥的舊相簿都有好多熱鬧場面，他跟余慕蓮，方伊琪、劉錫賢、黑妹李麗霞和黃夏蕙等都私交甚篤，疫情前常見面。

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