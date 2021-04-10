黑人饒舌歌手DMX於美國時間本月2日因吸毒過量引發心臟病，並於寓所內昏迷，延至昨日在紐約White Plains醫院病逝，終年50歲。

DMX原名Earl Simmons，其家人發聲明指他們在DMX離世前一直陪伴身旁，又大讚DMX是勇士：「Earl是一名抗爭到最後的勇士，他全心愛護家人，我們珍惜與他一起的時光。Earl的音樂啟發無數的歌迷，他的經典歌曲會一直流傳。請尊重我們的私隱，我們會再分享喪禮的詳情。」在DMX離世前，有數百名fans於周一起已聚集在醫院門外為他守夜祈禱，當中包括DMX的前妻Tashera Simmons和未婚夫Desiree Lindstrom。DMX生前育有15名子女，其中有四名是Tashera為他所生，兩人於1999年結婚，並於2010年離婚。DMX又名Dark Man X，於1970年12月18日在馬利蘭州巴爾的摩出生。DMX小時候患有支氣管哮喘，又曾在街上被醉駕司機撞倒。

DMX於1998年成功推出首張個人大碟《It’s Dark and Hell Is Hot》，首周在美國賣出超過25萬張，他於翌年再推出最成功的大碟《And Then There Was X》，包括大熱單曲《Party Up (Up in Here)》。DMX過去曾與Jay Z和Ja Rule組成三人饒舌組合Murder Inc.，並演出過多部電影，包括2003年與李連杰合演的動作片《同盜一擊》（Cradle 2 the Grave），入行逾20年。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！