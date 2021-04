黑人饒舌歌手DMX於美國時間本月2日因吸毒過量引發心臟病,並於寓所內昏迷,延至昨日在紐約White Plains醫院病逝,終年50歲。

DMX原名Earl Simmons,其家人發聲明指他們在DMX離世前一直陪伴身旁,又大讚DMX是勇士:「Earl是一名抗爭到最後的勇士,他全心愛護家人,我們珍惜與他一起的時光。Earl的音樂啟發無數的歌迷,他的經典歌曲會一直流傳。請尊重我們的私隱,我們會再分享喪禮的詳情。」在DMX離世前,有數百名fans於周一起已聚集在醫院門外為他守夜祈禱,當中包括DMX的前妻Tashera Simmons和未婚夫Desiree Lindstrom。DMX生前育有15名子女,其中有四名是Tashera為他所生,兩人於1999年結婚,並於2010年離婚。DMX又名Dark Man X,於1970年12月18日在馬利蘭州巴爾的摩出生。DMX小時候患有支氣管哮喘,又曾在街上被醉駕司機撞倒。

DMX於1998年成功推出首張個人大碟《It’s Dark and Hell Is Hot》,首周在美國賣出超過25萬張,他於翌年再推出最成功的大碟《And Then There Was X》,包括大熱單曲《Party Up (Up in Here)》。DMX過去曾與Jay Z和Ja Rule組成三人饒舌組合Murder Inc.,並演出過多部電影,包括2003年與李連杰合演的動作片《同盜一擊》(Cradle 2 the Grave),入行逾20年。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!