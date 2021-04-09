RubberBand一連四場的《RubberBand Ciao 2021》雖然日前已經圓滿結束，但過去四晚演唱會中的一點一滴，每字每句，依然深深印在觀眾的腦海中。靈魂熱了，那種心跳，是多麼重要。事實上由樂隊落實宣佈演出到踏上紅館跟觀眾見面，只有約一個月時間準備，時間上的確非常趕急，台前幕後都拼了所有，希望不負觀眾所望。

準備演唱會之日常

一直以來我們常聽到歌手或演出者表示花盡心力為演唱會做準備，究竟一個演唱會實際上要準備的東西有甚麼？《蘋果》今次就獲准以聲畫記錄RubberBand四位成員和演唱會團隊，在過去一個月以來的整個準備過程。希望讓觀眾和讀者明白，精采和感動人心演出的背後，是依賴每個崗位每個人都迸發出最大能量。

Full Band總綵排

時間回到3月初，樂隊剛宣佈於紅館舉行2場演唱會後，就馬上要開會決定演出主題和歌單，接着就要宣傳和練歌同步進行，阿偉亦直言因為練歌、宣傳和製作新歌要同時間做，其實相當辛苦︰「我發覺要喺短時間內做宣傳係好辛苦，一日做十個訪問，返到屋企已經攰到唔想郁。」經過近兩星期密集練歌後，到3月底距離演出剩下一星期左右，RubberBand就連同所有演出樂手，合共30多人組成的大樂團進行綵排。

踏台板綵排

今次的演唱會主題為《Ciao》，6號表示跟監製商討後決定透過舞台和服裝互相呼應。時間已經是4月初，距離演出還剩三天，6號趁踏上舞台前現身紅館，觀察舞台搭建過程，他說︰「我相信用灰色就係呢個意思，唔係黑唔係白，係中間一個位，同時舞台都係一樣，透過樂手人數變動去呼應人與人之間散與聚，整個流程由好多人到慢慢少人，最後剩低一位隊員，係有啲傷感，但到時30幾人會重新聚返一齊玩《未來見》，所以係好有心思。」

開騷喇！

終於來到4月3日，經個一個多月的努力，所有工作人員都準備就緒，因為演唱會終能呈現於觀眾面前。時間為晚上8時30分，四人在觀眾熱烈的歡呼聲下從台底升起，在音樂總監雷柏熹的指揮下，奏起第一個音符。

說了再見，約定再見，就會再見！

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