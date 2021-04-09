曾跟李寶安同為「六嬸」方逸華左右手的陳志雲，於2011年被控涉貪污，李寶安更曾出庭指證。昨日陳志雲接受《蘋果》訪問，對於李寶安將離任無綫副主席及行政總裁一職，他說：「正如黎瑞剛先生之前接受傳媒訪問的時候所說，TVB管理層應該是一個活水的源頭，一個機構久不久有人事變動都不一定是壞事。如果這刻李寶安先生決定退休，也可能是一個契機注入新血，為TVB帶來一點新的衝擊。」而陳志雲日前曾在自家YouTube節目中談到黎瑞剛的「訓話」，他亦指無綫多年來一直故步自封，批評對方沒理由至現在才發現問題，當時陳志雲已有先見提議換管理層：「不撤換，TVB難以展開新的一頁。」另外，陳志雲亦提到廣播處長李百全不應阻止港台節目參賽及領獎，他指港台是公營機構，又建議無綫大股東黎瑞剛可考慮請李百全，必定可去除他眼中無綫的不是。

對於李寶安及余詠珊即將離開，網民熱烈討論：「唔想佢哋走呀……佢哋喺度先可以繼續頹」、「李寶安最大問題，係以睇住盤數嘅心態嚟經營電視台，完全無開拓電子娛樂媒體嘅視野，真係非常失敗！」另外不少網民亦關注被指是「余黨」的藝員包括黃翠如、洪永城及陸浩明的去向，不過不少藝員對高層大地震也封嘴不敢提。