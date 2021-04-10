有「狂野港姐」之稱的落選港姐廖慧儀（Jessica），自入行後是非多多，去年12月她的前男友Sam疑情困墮樓亡，有指廖慧儀背男友搭上無綫「後生仔」孔德賢，令廖慧儀受千夫所指。

廖慧儀一度被無綫叫停工作，又曾清空社交平台，閉關4個月，廖慧儀近日被爆戀上空少新歡Ronald。今日有報道指，廖慧儀在今年3月，與空少Ronald在網上洩蜜，二人各自在IG Story上載去同一間快餐店的漢堡包相，Ronald更不避嫌在照片上寫上「拍拖」，公開情侶關係。廖慧儀曾經做過空姐，與Ronald是舊同事兼好朋友，Ronald無論樣貌和身形都較平實，但勝在識得投其所好，知道廖慧儀喜歡食漢堡包，便經常陪女方周圍覓食，最後成功追到女神，難怪要高調宣示主權。

廖慧儀亦有「分享症」習慣，網上洩蜜已非第一次，她和孔德賢繼被發現行山背景一樣之後，今年1月懶理被網民鬧爆，又在IG Story各自上載餸菜相，明顯是用同一個爐頭，一齊玩煮飯仔洩親蜜關係。2男1女關係糾纏不清，對於新歡在網上認拍拖，廖慧儀回覆傳媒時只輕描淡寫說「有啲咁嘅事」，未有否認新戀情。

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