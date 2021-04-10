資深演員黃樹棠（求叔）今晨不敵肺癌病逝，終年77歲，求叔的兒子黃榮璋在FB撰文向父親道別：「你放心離去吧。」求叔在70年代初期已經活躍於娛樂圈，先後演出逾百部電視和電影，近年還參與不少舞台劇之演出，求叔病逝的消息傳出後，昔日的拍檔都感到難過和不捨。

從亞視年代已經與求叔合作的陳煒，對於前輩的離世，她說：「因為疫情關係，已經有一年半冇見，入行第一套戲《雪花神劍》已經同佢合作，佢係一個最冇架子又最玩得嘅前輩，永遠懷念佢！」江美儀今日在社交平台貼上兩人的合照並說：「鬼棠，我拍人生第一部電視劇《肥貓正傳》就同你合作啦，之後你又私底下同我哋班𡃁仔一齊玩，一齊食，仲同我哋打台灣牌。最重要係每年都同我一齊慶祝生日，因為我哋係同月同日生嘅好兄弟！唉……我真係好唔捨得你呀！願你離苦得樂，南無地藏王菩薩。」

蔡國威亦在社交平台留言悼念好友：「猶記得初入行的時候，不太敢和你對話或對上眼，因以為你是一個很惡的前輩，但慢慢在工作上和私底下接觸了，便知道我完全是錯的。你對工作非常認真，充滿熱誠，樂意教導和幫助每一位後輩，私底下聚會，有你在場永遠充滿歡樂，時而搗蛋佻皮，愛捉弄大家，時而由心關心我們的一切。」他還表示在這位前輩身上，真的學習了很多不同的事：「你不單是我敬重的前輩、長輩，更是我的摯友，希望你的家人節哀，將來在天家我們能再會，願安息。」

其後林子博亦有在FB貼上A記同學會在2019年聚會的合照並留言：「老鬼，還記得早兩個月喺電影公司試造型時見到你，自己掛住換衫，未有機會同你傾偈，諗住正式開鏡先再慢慢吹水！原來當日係最後一次見面！棠哥，一路好走！RIP！」至於已經北上發展的張文慈亦有留言：「棠哥，捨不得你呀！最可惜疫情關係不能探病，見不到你最後一面，一路走好，永遠懷念你！」曾經與求叔合作演舞台劇的甄志強說：「真係好唔願意聽到的消息，棠哥！一路好走！阿彌陀佛！」麥翠嫺亦說：「棠哥，念記你那句『簡簡單單又一餐』，永遠懷念你，一路好走。」黃夏蕙更說：「點解？人生路真係好短，我經常係老朋友宴會中同棠哥碰面。一個又一個咁離開，唉……棠哥，一路好走！再見！」

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