【爆相爆片】

現年32歲的黃心穎前年4月被《蘋果》踢爆與許志安車廂偷食，下周五便是「安心偷食」兩周年，原本事業愛情兩失意的心穎，這兩年來多得樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）相伴支持，二人傳秘密拍拖逾一年，多次被影到出雙入對，卻一直否認戀情。不過，二人關係似乎逐漸明朗化，《蘋果》讀者傅小姐前日透過「爆相爆片」分享「鯭心出行」實況，看來二人感情已相當穩定。

開揚位置密密食

前日下午2時半，讀者傅小姐在將軍澳南海濱長廊一間餐廳遇見心穎和剛完成演唱會的泥鯭，穿上情侶tee一齊放狗兼食午餐，拍拖斷正，sweet程度似難再否認戀情。傅小姐稱他們當時選擇在餐廳戶外較開揚位置：「兩點半過咗食晏高峯時間，佢哋嗰陣差唔多食到一半，但戶外座位始終人來人往，見佢哋都唔敢太張揚，尤其心穎警覺性好高，佢哋打對坐，密密食，唔算多嘢講。」

泥鯭在心穎面前完全不拘小節，豪邁大啖食，反而心穎不時分心照顧早前領養的黑唐狗，一邊食一邊拉住狗繩，以免狗仔百厭走失，絕對是負責任的好主人。兩人選擇在將軍澳南海濱長廊食晏，其實對藝人而言絕對是「高危」地方，因附近月前開設超人氣的驚安之殿堂，人流極盛。

波鞋現政見分歧

「鯭心出行」投緣，衣着品味亦一致，打扮隨意喜歡戴帽，前日二人穿上同款、不同顏色，售價約600元的ESSENTIALS長袖tee，一望便知道是情侶關係。向來「黃到金」的泥鯭，穿上因「新疆棉」而被內地人杯葛的adidas波鞋；而心穎的波鞋同樣敏感，她穿上兩年前取消「逆權板鞋」參賽資格、被杜汶澤棄着的Vans。另一亮點，是心穎的右邊腳踝內側新添的黑玫瑰紋身，有指黑玫瑰代表死亡之花，寓意重生，另一說法是代表神秘的愛情，未知是否意指與泥鯭這段親密關係。

心穎和泥鯭穿情侶tee拍拖斷正，問到二人是否公開情侶關係？泥鯭昨日以短訊回覆：「多謝關心，冇回應。」心穎則未有回覆。二人經常出雙入對，心穎早於2016年曾在Ig貼出與泥鯭一齊Jam歌的合照。去年2月，兩人被《蘋果》讀者踢爆同遊寵物用品店，四個月後又被拍到兩人結伴帶狗睇獸醫，泥鯭更不避嫌送心穎回香閨並逗留半小時。其實爆出「安心偷食」時，心穎的大廈看更爆出有band友到心穎屋企，據悉這人便是泥鯭，當時正是心穎最需要安慰之時，兩年來二人感情越來越穩定，據悉心穎認定泥鯭是可靠好男人，但礙於自己形象極差，未被大眾接受，所以不敢認愛，而泥鯭卻不介意，從沒否認。