前亞視資深演員黃樹棠（棠哥）在今晨不敵肺癌病逝，終年77歲。棠哥大半生在影視界縱橫，入行超過50年，所參演的影視作品超過一百部，所演出的經典角色亦不計其數。棠哥除了擅長演大俠角色，亦能夠演活草根小人物，演技備受肯定。直至1998年參演亞視經典電視劇《我和殭屍有個約會》系列中的「求叔」何應求一角，其演技再次獲認同和讚賞。

棠哥是圈中少數曾在麗的電視、亞洲電視、香港電台和無綫電視四台工作過的演員之一。他在12、3歲時，因為無心向學，繼而投考仙鶴港聯的演員訓練班，畢業後在公司開拍的《女黑俠威震地獄門》期間，跟劉家良和唐佳學當動作演員。由於年少肯搏肯捱，獲劉家良師傅賞識收做徒弟。棠哥之後加入麗的電視，原本是《天蠶變》 一劇的武指候選人，但因私自接洽工作，最後被麗的解約。1979年棠哥參演徐克執導的《蝶變》後，被無綫羅致旗下，分別在鄭少秋版的《楚留香傳奇》中，演出中原一點紅，之後再在電視劇《網中人》、《親情》及《離別鉤》中均有出色表現。

棠哥之後過檔亞視超過10年，參演數十部電視劇集，經典之作為《我和殭屍有個約會》系列中的「求叔」何應求，由於角色深入民心，棠哥就連之後開的社交平台賬號，亦以「求叔」命名，而一班「亞視之友」感情深厚，近年仍不時有聚會見面。亞視沒落後，棠哥先後去過星馬泰發展，近年主攻越南市場，做演員兼任武指，又會返大陸做一些娛樂活動領班，身兼多職，他曾揚言永不言休。

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