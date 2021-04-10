韓國「長腿Oppa」李敏鎬去年主演的《The King：永遠的君主》雖慘被網民封為去年年度爛劇，但仍然無損其人氣，除了獲邀演出Apple TV+製作新電視劇《Pachinko》，近日更獲選為名牌手錶及珠寶的全球宣傳大使，李敏鎬亦親自在IG晒靚仔新相宣佈代言消息。

加拿大被捕獲

而李敏鎬早於上月已飛到加拿大拍攝新劇，當fans得知偶像的拍攝地點後，隨即守在現場等見偶像一面，意外令李敏鎬的新造型曝光。早前網上已流出他身穿西裝的型仔打扮，近日就有fans公開了他身穿日本傳統和服、臉上帶傷的樣子，而另一張相更見其頭髮染成罕見的灰白色，令fans都大呼期待。《Pachinko》講述在日據時期後，移民到日本或美國的韓國人的艱苦生活，以及在艱苦歲月中重新站起來的故事，李敏鎬飾演早年在濟州島貧困地生活，後來輾轉去到日本大阪，憑黑道成功起家的高汗守（音譯）。

《徐福》預售榜冠軍

此外，韓劇《鬼怪》男星孔劉夥拍朴寶劍主演的新片《複製人徐福》將於下周四在港韓同步上映，不過韓國方面已有好消息，電影以10.8%的預售率排榜首。至於孔劉近日就忙於為代言品牌拍攝新相，其所屬事務所亦在IG分享不少花絮相，可見男神私下可愛一面。

玄彬「床照」曝光

至於在元旦日認戀《愛的迫降》拍檔孫藝珍的玄彬，除了拍攝新片《秘密任務2》外，早前亦為代言的床上用品品牌影新相，其所屬事務所昨日亦公開了花絮相，當中包括不少「床照」，獲fans大讚可愛。

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