現年55歲的張錦程日前由外地返港，入住富豪機場酒店進行強制隔離，他不適應在封閉式打不開窗的房間居住，周一（5日）晚他自己擅自離開房間到酒店樓下唞氣，張錦程因心跳太快感到不適，一度被送到北大嶼山醫院檢查，事後有傳張錦程涉嫌違反隔離令被捕，他解釋事件是誤會一場，最終因為要繼續隔離，改送往竹篙灣隔離營。

張錦程至今仍在隔離營，閒時就上網玩facebook及睇書解悶，他今午貼出坐在窗邊看書的照片，享受天然光代替電燈，閱讀了跟情緒有關的書籍，為隔離日子倒數。張錦程最初住隔離酒店因為密不透風，他曾在facebook貼文控訴：「在密閉房間下21天，沒有一窗可以打開，人道嗎？」現在轉了入竹篙灣隔離營，室內有窗可以打開，有生風吹入屋，他不再投訴：「搬到有窗的隔離中心，一切安好。」他表示醫生建議他這年紀要多注意心臟問題，有時也會有心率不正狀況，所以入住有窗的房間較好。不過，昨日凌晨1時多，夜闌人靜，張錦程又心情複雜留言：「很多的時空交錯。」

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