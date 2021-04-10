現年39歲的韓國女星宋慧喬終於回歸公仔箱，她主演的SBS新劇《現在分手中》孖《告白夫婦》28歲男星張基龍、《雖然是精神病但沒關係》男星金柱憲、大鐘獎影后崔嬉序、EXO成員世勛等人合作，陣容令fans都十分期待。

IG晒黑白照

喬妹日前在IG上載劇本照表示將投入新劇，昨日就有報道指《現在分手中》已正式開拍，喬妹亦在IG即時動態分享拍攝情況，她上載了一張黑白相，只見工作人員身穿雨衣、坐在高處拍攝，似乎正拍攝落雨的情節。同時網上亦流出喬妹在首爾街頭開工的樣子，她留着一頭飄逸長髮，穿着黑色西裝外套配搭牛仔褲的型格造型，並露出燦爛笑容示人。

宋仲基疑與郭東延聯手

而喬妹的前夫宋仲基主演的tvN新劇《Vincenzo》將於今晚播出第15集，劇組今日公開了新劇照，只見郭東延再去找了宋仲基及全汝彬，似乎想再度說服兩人聯手對付澤演，但宋仲基等人的表情卻不太好，令觀眾更加好奇故事發展。

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