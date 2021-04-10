韓國演藝圈有不少明星夫婦，於昨日播出的KBS節目《年中直播》中就公開了「明星傳奇婚禮第一彈」，於本周公開了第9位至第17位的名單，下周五會再公開冠軍至第8位的名單。

李敏貞婚戒值35萬

穩守第9位的是李秉憲和李敏貞的婚禮，兩人於2013年舉行超豪華非公開的婚禮，當時李敏貞穿上兩套價值1億韓圜（約69.5萬港元）的禮服，婚戒為5千萬韓圜（約34.7萬港元），婚禮費用約為1億2千萬韓圜（約83.4萬港元）。至於韓流天王Rain和演員老婆金泰希則排包尾第17位，兩人在2011年拍攝廣告時認識，2013年公開戀情，並於2017年結婚，Rain發表了《最好的禮物》送給愛妻金泰希。Rain和金泰希當日舉行非常保密兼簡單的婚禮，金泰希穿着親身設計的婚紗，Rain受訪時曾自爆連聘禮都沒有，戒指都只價值25萬韓圜（約1,740港元），最後小型婚禮只花了200萬韓圜(約1.4萬港元)左右。

已故申成日夫婦上榜

至於排第10位是中韓夫妻秋瓷炫和于曉光夫婦，第11位是已故申成日和嚴鶯蘭夫婦，兩人於1964年結婚，當時婚禮約200萬韓圜（約1.4萬港元），等於現在的7千萬韓圜（約48.8萬港元），被認為是「超豪華婚禮」。而第12位至第16位分別是延正勳和韓佳人、崔秀宗和夏希羅、HaHa和星、趙正治和鄭仁、Sam Hammington和鄭宥美。

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