無綫大地震，大股東黎瑞剛日前發火狠批無綫有「五大缺失」，更形容公司迷失十年及極度不滿現況，急需改革救亡。結果黎瑞剛的「指令」即時執行，昨日傳出副主席及行政總裁李寶安被提早退休，將在下月底離任，連帶他的愛將余詠珊也「被辭職」，於本月底離開。而李寶安落馬後會由現任主席及非執行董事許濤接手揸弗，無綫李寶安年代正式畫上句號。

無綫大股東黎瑞剛日前接受訪問時坦言對公司十分不滿意，更狠批公司有「五大缺失」包括節目老化、製作技術落後、內部山頭林立、管理層決策失誤及電商用戶體驗不佳，直言無綫急需改革及內部重整。黎瑞剛一番說話言猶在耳，前日《蘋果》率先收到消息指李寶安「被提早退休」，但當時他斬釘截鐵回覆指是假消息。昨日再有報道指李寶安將於下月股東大會後退休，而他昨日再回覆《蘋果》時已轉口風。由黎瑞剛透過專訪批評無綫表現，前日李寶安否認被炒魷，到昨日再傳出李寶安將退休，反映無綫掌權人相當心急趕走李寶安。

余詠珊辭職助老公開公司

繼《蘋果》前日收到消息指李寶安將離無綫後，昨日再有報道指現年65歲的李寶安將於下月26日無綫舉行股東會後退休，當中指他是自行提出退休安排，可以「為他在電視廣播的工作畫上完美句號」。《蘋果》昨日再就此事向李寶安求證，他以短訊回覆：「市場傳聞，從不評論。」口風跟前日可謂360度大轉變。而無綫發言人亦只回應：「我們不會評論任何市場傳聞。」《蘋果》收到消息，李寶安離任後，其職務將由現年48歲的董事局主席及非執行董事許濤兼任，直至黎瑞剛下月拿到「三粒星」香港永久居民身份證後便會正式出任主席，而許濤則降職接任副主席及行政總裁，即李寶安原有的職位。

至於李寶安愛將、早前被調任為助理總經理（業務發展）的余詠珊昨日亦傳出「被辭職」，她接受其他傳媒訪問時直認本月底請辭。有傳余詠珊離開無綫後會協助老公何哲圖籌備開辦全新唱片公司，對此，她接受《蘋果》查詢時說：「遲啲先講吖，confirm晒先同你講，再諗啦，再諗啦。」對於太太請辭，何哲圖昨回覆《蘋果》謂：「任何她覺得開心快樂的決定 ， 我一定會支持。」至於被指因立場偏頗令無綫遭香港人離棄的新聞部，因得黎瑞剛力撐，故話事人袁志偉地位仍穩如泰山。

李寶安在2007年加入無綫後，在2010年至2013年無綫收入一直上升，由2009年的39.83億元，升至2013年的56.86億元，但至創辦人「六叔」邵逸夫在2014年離世後，近十年間股價一直下滑。

買星美債券拖累無綫蝕錢

當中最嚴重的是無綫在2018年投資星美債券嚴重損手，有指當時是李寶安提出此方案，結果無綫要在2018年及2019年為星美債券合共作8.3億元撇賬，截至去年無綫已連續3年蝕錢，有指此事間接令前主席陳國強失勢，去年初陳國強離開無綫後，李寶安亦頓失靠山。李寶安由2015年起出任集團行政總裁，當時無綫股價為31.021元，現時股價為8.8元，以發行股本4.38億股計，市值蒸發97.33億，難怪令老闆失望。而李寶安現時手上有200萬股認股權，於2018年3月授出，每股行使價為25.84元，較現時無綫股價大幅溢價，意味這些權利頓成廢紙。

將正式出任無綫主席的黎瑞剛有「中國梅鐸」之稱，曾任上海廣播電視台台長及上海文廣新聞傳媒集團總裁等，2015年入股無綫，但他因為廣告宣傳代理商董事，一度不能擔任電視牌照持牌人，但及後獲政府批准。黎瑞剛在2016年再被委任為無綫董事局副主席兼非執行董事。至於在美國取得電子工程學碩士和電子工程學學士的許濤，畢業後先後被委任為和信超媒體股份有限公司的總裁、首席營運官兼執行董事，之後出任無綫非執行董事及執行董事，去年4月則升呢為董事局主席及非執行董事。