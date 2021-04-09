今時今日的香港，人人都想上車，買完樓才結婚雖大不乏人，但都有不少人寧願有個畢生難忘的婚禮。美國真人騷《婚約與樓契》（Marriage or Mortgage）開宗明義拋出浪漫婚禮VS置業安居的人生交叉點。當然，如果節目開拍香港版，相信答案將不言而喻。

撰文：宣柏健

美國節目《婚約與樓契》

類型：真人騷

主持：Nichole Holmes、Sarah Miller

美國真人騷《婚約與樓契》全長十集，每集找來一對正計劃結婚的情侶，邀請他們暢談人生大計，再由地產代理Nichole Holmes及婚禮策劃Sarah Miller對他們落嘴頭勸誘，看看他們最終願意把積蓄放在籌備夢幻世紀婚禮，還是用來畀首期。對香港觀眾來說，結婚就要買樓基本上是不容置疑的選項，如果要香港情侶只能在舉辦盛大婚禮或付首期中二揀一，相信大部份人都會認為無論如何應該兩者俱備，沒錢的話就縮小婚禮規模或買平樓。奇怪的是，《婚約與樓契》中的眾情侶卻沒想到這一點，當然，以節目效果而言，只能二擇其一能加強矛盾及內心掙扎，但若地產代理和婚禮策劃聯手活用節目中情侶們的預算金額，作出靈活規劃，才能更凸顯她們的專業才華。

美國上車非遙不可及

節目中的十組情侶手頭上的預算約為2萬至3萬美元（約15.6萬至23.4萬港元），香港準新人要是只得這數額的儲蓄，相信根本不會考慮結婚，但節目拍攝地Nashville的樓價無法與香港相提並論，當地獨立屋樓價只是30萬至40萬美元（約234萬至312萬港元），要買樓也不至於香港般遙不可及。節目在Nashville拍攝，十組情侶的dream house其實也分別不大，作為觀眾，以純睇樓角度來說相對單調，和另一齣真人騷節目《地產孖寶》（Selling Sunset）中的離地豪宅的浮誇璀璨截然不同，話題度也當然不及《地產孖寶》。

為沙律醬噴泉棄筍盤

買樓或搞盛大婚禮純屬個人選擇，各組情侶背後的動機也大同小異，最有趣的倒是其中一集的情侶Precious及Alex，二人現居沒有洗衣機的住宅單位，每逢假日都需拿衣服回Alex的母親家清洗。準備結婚的他們希望搬到家電完備的獨立屋，地產代理為他們找到筍盤，更成功說服業主買齊所有家電，按理說Precious和Alex應該會把積蓄放在買樓上，但最終二人卻選擇舉辦婚禮，皆因看中婚禮策劃準備的沙律醬噴泉，令人大跌眼鏡。最終二人的婚禮因疫情而要縮小規模，不夢幻也不浮誇。疫情令不少人重新審視生活態度，究竟疫後年代的美國人仍會選擇把全部積蓄放在難忘婚禮？還是買樓自住？如果節目開拍第二季的話，登場情侶說不定會作出另一番選擇。