資深演員黃樹棠3年前確診大腸癌二期，上月因呼吸不順入院留醫，情況一度令人擔心，其任職配音員的兒子黃榮璋在社交網撰文，希望集氣得到祝福，讓父親大步檻過。黃樹棠病情一直拖延至今，今晨約2時，黃榮璋撰文向父親道別：「你放心離去吧。」並公佈父親死訊，享年77歲。

黃榮璋今晨於facebook寫上：「我慶幸可以陪您行走最後的一段路，我慶幸我可以有機會孝順您服侍您，我慶幸我可以喺您強壯臂彎下成長，多謝您。爸爸，我愛您，我會乖，我會照顧好自己，您放心離去吧。」

黃樹棠患上大腸癌接受治療後康復，之後一直深居簡出，對上一次公開露面，是在去年2月的香港動作特技演員公會新春團拜，當日他更獲大會頒發傑出貢獻獎。黃樹棠1979年主演徐克導演的經典電影 《蝶變》，聲名大噪，其後他曾加入無綫，拍過不少經典劇集包括《楚留香》、《親情》、 《網中人》及《千王之王》，在麗的電視和亞視期間亦有精采演出，包括《我和殭屍有個約會》系列中「求叔」何應求一角，深入民心。

黃樹棠一門三傑，除了其子任配音員，其妹黃文慧亦是資深演員，代表作之一是《嚦咕嚦咕新年財》的野蠻奶奶，打麻雀針對梁詠琪。

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