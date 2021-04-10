日本二人組合KinKi Kids成員堂本剛，近年傳出將會告別效力多年的尊尼事務所，今日是其42歲生日，趁住牛一的大日子，他宣佈開設個人IG，首次出Po是他的近照，並寫：「好啊是Johnny’s」，疑似回應近月的請辭說法。之後，阿剛再分享他單飛發展的ENDRECHERI一段彈結他短片。

堂本剛盛傳將會退出尊尼事務所，合作多年的隊友堂本光一就會留低，被指會在KinKi Kids組成28周年之時各行各路。尊尼近年流失多位猛將，繼山下智久、錦戶亮、中居正廣、手越祐也、錦織一清、植草克秀等之後，長瀨智也亦在3月底約滿離巢，堂本剛忽然開IG似乎亦意味着將有全新發展。

至於山下智久剛在昨天過36歲牛一，他在IG貼出在櫻花樹下的靚相，見他舉起雙手晒手臂，有意無意露出底褲邊，並談到16年前劇集《東大特訓班》（龍櫻）正於當地重播，獲大批網民留言讚好及留言賀壽，之後他再於IG限時動態多謝大家的祝福。

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