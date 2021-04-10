韓國女團Jewelry的36歲前成員趙敏雅，去年11月嫁大6歲的健身中心CEO，同時公開懷孕喜訊，並於2月補辦婚禮。懷孕的趙敏雅不時在IG跟fans分享近況，她近日孖住老公去拍攝孕照紀念，而她早前已透露胎兒性別是男孩。

仍有孕吐食唔肥

趙敏雅表示已懷孕8個月，為了留下紀念所以去影了「全家福」，並公開了超聲波相，笑言囝囝與她似樣。當日趙敏雅跟老公都悉心打扮，穿上禮服及西裝，並手持BB衫及鞋拍攝，兩人都露出幸福笑容，獲網民送上祝福。不過有網民就留言慰問趙敏雅的身體狀況，事關身為孕婦的她四肢仍然纖瘦，不似已陀B 8個月的身形，趙敏雅亦無奈地表示：「我也想長胖一點，但現在仍不時會孕吐，這也是我感到傷心的部份。」

車藝蓮一家三口出遊

另外，35歲的女星車藝蓮於2017年與《華麗的誘惑》拍檔朱相昱結婚，女兒於前年7月出世，榮升幸福一家三口。車藝蓮今日就孖住老公及女兒外出遊玩，她又在IG上載了多張女兒的可愛背影照，以及朱相昱父愛爆棚一面，吸引不少fans留言。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！