日本成人片商Soft On Demand（SOD）最近投下震撼彈，宣佈出價1億日圓（約712萬港元）請來一位女星接拍首套AV，計算演出酬勞，總製作費多達2億日圓（約1423萬港元），號稱是史無前例的大Project。雖然未知1億日圓片酬是否接拍一套AV的價錢，但這個天文數字在疫情下而言，絕對是個天價及驚人消息。

SOD是次預告引起網民熱烈討論，紛紛猜測這位下海女星的真正身份，有人估計是接連被翻出黑歷史的24歲辣模木村有希，不過她爆出是非後仍有不少工作在身，而22歲的小倉優香也成為嫌疑人物，事關她得罪事務所後正加入失業大軍，令網民認為AV商自然對身材火辣的小倉優香虎視眈眈。據知，木村有希和小倉優香均不是這位下海女優，有日媒向一位AV業界人士查詢，得知收下1億日圓片酬的K小姐，是一位前國民女團的前成員，她在數年前已淡出幕前，在引退後卻留戀演藝圈，當獲得多番游說下，最終決定加入暗黑界，並形容她的名氣比起木村有希及小倉優香，簡直有過之而無不及，受訪者還爆料，K小姐的AV已拍攝完成，目前只等片商公佈上架消息。

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