今晚久違了的電視大戰，ViuTV及TVB都有直播節目，ViuTV有《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》。比賽由ERROR四子分別帶隊，之前因為被指是賤男的保錡都有現身，不過接受訪問時，就被其他三子「雪藏」，要站在三人身後做「冰封俠」，不准出聲。

193解釋時說：「佢喺雪櫃啱啱出嚟未解到凍，節目入面會再融雪，但一見到記者就會凍返。」隊長肥仔答得最正經：「佢呢排都有亮緊相，我哋節目仲去緊，嚟緊節目都仲有佢。」193再補充：「我哋節目5月頭出街，成個5月都仲會見到我哋4個。」

何啟華說節目比兩集《花姐ERROR遊》昇華，肥仔亦說偷睇完第一集都覺得好笑。新節目叫《ERROR自肥企劃》，193說：「今次冇咁提心吊膽，今次叫自肥，係贏咗公司啲嘢。」他又說之後宣傳保錡可否解凍，要睇三人心情再決定。

之前網民一直要求保錡離隊，每次保錡出場都罵聲四起，193說最近很少看網民留言：「人哋點鬧就點鬧，做好自己就得。」何啟華說不怕人鬧：「都冇得怕，都繼續出到5月，都係鬧。」

今晚口罩小姐決賽勝出者有獎金獎品，何啟華說隊員勝出應該分一份給自己，但193就好豁達說：「但我個啲冇乜機會贏。」

講到今晚ViuTV 和TVB兩個節目互鬥，當肥仔正經解釋：「從來都冇擔心打唔打。」193說：「因為佢真係打唔贏。」肥仔解釋：「大家觀眾層唔同。」193又說：「佢哋係畀老嘢睇嘛。」、「做好自己就有人睇，收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理。」曾志偉說ViuTV較偏門，要係同J2台鬥，193又搶口說：「J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」何啟華接力問肥仔：「你點睇呀『志偉』？」不過最正經的肥仔招架不住，爽直答：「多人睇電視梗係最好，帶領人返屋企撳電視睇，咁就成功咗。」

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