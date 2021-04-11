大陸名導演陳凱歌表侄陳赫入行後拍過多部電視劇，亦客串過電影《建軍大業》。2015年陳赫更涉足飲食業，在大陸開火鍋店，雖然火鍋店在大陸已擁有超過百間分店，不過最近位於杭州的分店卻被指冧天花致2名食客受傷，而雙方更有機會因賠償問題令陳赫惹上官非。

大陸網民嘲出手太低

據大陸報道指，早前一對夫妻到陳赫的火鍋店用餐，正當兩人準備開餐之際，頭頂上的天花突然塌下，而天花除了掉落火鍋時令湯底濺出致燙傷男食客的臉部外，同時亦令女食客的頭部和手部受傷。男食客指被湯底燙傷後臉部即長滿水泡，雖然現時續漸消退，但下巴仍會留疤，至於女食客則骨折，由於受傷需要治療，加上影響兩人的工作，故女食客要求火鍋店賠償約8萬人民幣（約92,000港元），不過火鍋店店長就嫌貴，受訪時透露已帶兩人睇過幾次醫生的他，表示問過醫生兩人的治療費用大慨約一萬元，而店長指該店會為兩人付治療費用外，亦願意多賠償3萬（約34,600港元）給兩人，「第一次賠她要求30萬，現在要我們另外付7、8萬，我們認為過高了，也承受不了。」由於火鍋店表明最多只賠4萬（連治療費），該李女士打算入稟控告，至於身為火鍋店老板的陳赫仍未出面為該事發聲，但就有大陸網民嘲火鍋店出手太低，「覺得30萬要多了，那把火鍋潑陳三（赫）臉上，給他4萬，問陳三願意不？估計給3,000萬陳赫也不願意」。

陳赫出身在大陸演藝世家，除了表叔是陳凱歌外，父親陳祖昭亦是海視影業福建有限公司製片主任，至於母親胡小玲則是國家一級演員，更身兼中國戲劇家協會理事等職銜，而表哥陳飛宏亦是一名導演。陳赫入行後，在2009年因劇集《愛情公寓》走紅，拍過多部電視劇的他曾與Angelababy合作，亦主持過綜藝節目《奔跑吧兄弟》，而最近在大陸大收超過53億的電影《你好，李煥英》，陳赫亦是該戲的男主角之一。

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