TVB出現人事大變動，被召回巢出任副總經理的曾志偉，今日在將軍澳電視城出席全新綜藝節目開鏡拜神活動時，談到大股東黎瑞剛狠批TVB老化急須改革，志偉自嘲本身也算是「老化」的一份子，所以未來2、3年要致力培育新血。

一直有傳他與余詠珊不和，曾志偉上任不久，余詠珊老公星夢CEO老公何哲圖便辭職，而前TVB總經理陳志雲也踢爆聽聞曾志偉過去是因李寶安而拒絕回巢，如今有指TVB副主席及行政總裁李寶安，將在5月26日股東會後退休，其愛將余詠珊也會在本月底辭職，對此志偉表示：「暫時未接到正式通知，所以我冇嘢可以回應。」

曾志偉執掌綜藝後，首個綜藝節目未正式製作已招惹是非，在記者會上搵藝人鄧智堅扮姜濤出事，笠假金髮自稱「薑蓉」，兼被司儀介紹為「假歌手」，志偉卻指：「盧海鵬年代已經開始扮嘢，希望大家唔好戴有色眼鏡去睇呢件事，事後我有約啲同事食飯，驚佢哋唔開心。」談到姜濤想上TVB節目，志偉笑言獲知後首日上班已即致電ViuTV高層魯庭暉，結果遭一口拒絕，「梗係唔得啦！老爺，遲啲再傾啦！」他直言會採取開放態度，像郭偉亮、羅敏莊之前現身過ViuTV，但都無需過冷河。

余詠珊自2011年上任掌管綜藝科後，即力捧自己友，邀請曾在亞視和有線合作過的洪永城、黃翠如、陸浩明、陳貝兒、衛志豪、田蕊妮、陳煒等過檔，而一直獲余詠珊提攜的陸浩明，今次在全新綜藝節目擔任12位主持之一，他被問到余詠珊的離職工作上會否受到影響？陸浩明說：「冇改變，志偉哥非常好，私下開會同我哋傾偈，對我哋啲後輩好提攜，亦好畀機會我。」

此外，方力申表示對上一次為TVB做綜藝節目是十多年前的《美女廚房》，他笑說：「講緊十幾年前，好耐，仲係錄影嘅，而家係Live，對我嚟講係挑戰，藝人應該多方面嘗試，疫情之後我都多咗留港，都想試多啲新嘢。」

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