日本成人片商Soft On Demand（SOD）日前宣佈開價1億日圓（約712萬港元）片酬，邀請到一位著名女星下海拍AV，隨即惹來網民猜測女星真正身份，24歲模特兒木村有希和22歲G Cup女星小倉優香亦榜上有名。不過，隨後又有AV業界人士爆料，指接受「天價」片酬的女星是一位已經引退幾年的國民女團前成員K小姐。

K小姐的身份尚未真正曝光，網民又再找出一堆姓氏有K字的女星，當中包括Morning娘前成員加護亞依（Kago Ai）、久住小春（Kusumi Koharu）以及AKB48前成員河西智美（Kasai Tomomi）等，不過三人至今尚未引退，有人還直指曾經自殺不遂的加護亞依太危險，亦未夠資格收取1億日圓片酬。另外，有人又搞笑指可能是67歲女歌手小林幸子（Kobayashi Sachiko），又指如果是華原朋美的話會開心到喊。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！