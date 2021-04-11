今個月便58歲的黃德斌，向來為人低調，2018年他與拍拖13年的圈外女友Joyce Wong正式拉埋天窗。可是3年婚姻卻出現暗湧，連月來《蘋果》發現黃德斌頻頻背老婆，連環密會一名中女放狗，當記者向黃德斌太太了解是否知情？她看相後斬釘截鐵說：「我唔識佢喎！」據知，中女原來是黃德斌的舊愛lvy，疑藕斷絲連。

孤男寡女行山放狗

今年1月14日，《蘋果》發現黃德斌揸車送老婆到尖沙嘴返工，之後他到商台接受訪問，惟收工後並沒返家，本身和老婆家住九龍何文田的黃德斌，獨自揸車到西貢相思灣一村屋，接載一名女子及其愛犬，陪她到清水灣附近的山路放狗，由於該女子並不年輕，《蘋果》原以為二人份屬親戚關係，可是，事隔僅4天（18日），黃德斌再次撇甩老婆，趁收工後密會中女到清水灣放狗。

由於黃德斌每次都趁收工後，做柴可夫頻密陪中女放狗，而太太又不在身邊，孤男寡女惹人猜疑；直至上個月，《蘋果》再追訪黃德斌，發現他依然不間斷地陪中女放狗，據記者觀察所見，二人近兩個月來已先後約會4次，每次相處逾1小時，足見關係匪淺。

舊愛每次相聚變開籠雀

事實上，黃德斌每次出動，都會揀正下午5點打後的時間，而且行事亦相當小心，其中一日，他疑似發現有記者追訪，即在迴旋處泊低車，待看見記者車離開後，才將座駕調頭駛走。化身「陪放狗專員」的他，和舊愛Ivy每次「人約黃昏後」，態度雖然未見親暱，但就見每次相聚，Ivy都顯得十分雀躍，十足開籠雀般講不停，而且笑容滿面步履輕盈，至於平時沉默寡言的黃德斌，在過程中雖然甚少出聲，但每次和Ivy放狗，嘴角邊都會笑咪咪，一副悠然自得、表現輕鬆的樣子。

而二人每次拖完狗行山，黃德斌均會送Ivy返到西貢村屋，再駕車返回何文田寓所。不過，在1月中的一次密會，黃德斌陪Ivy 放完狗後，便揸車到尖沙嘴老婆的時裝店交人。黃德斌頻密陪Ivy放狗，相反黃太Joyce就經常一個人出動，日前《蘋果》便見她獨自到店舖購買電話零件，老公並沒有陪她，其間黃太煙不離手，買完後才返回時裝店。

事後，《蘋果》得悉該女子是黃德斌的前度江玉儀（Ivy），她曾在多部電影擔任監製和導演，入行已經超過20年，在圈中人脈甚廣，先後跟王晶和馬偉豪多次合作，曾經參與的電影包括《賭俠》系列、《愛你愛到殺死你》及《新紮師妹》系列，近年她更為周星馳的電影擔任編劇。而她和黃德斌拍拖多年，一度在西貢築愛巢同居，直至2003年才分手。

黃太用手機影低放狗相

由於黃德斌密會舊愛放狗，昨日《蘋果》向黃德斌太太Joyce了解，她一看相片先是一愕，然後哈哈笑了兩聲說：「你哋係咪玩我呀？」再仔細看相片後，她斬釘截鐵說：「我唔識佢喎！」問到德斌有否提起此事時，她表示：「我唔知喎，佢冇提起過。」記者問她和德斌夫妻關係時，她說：「冇嘢呀，OK呀！佢成日都同啲朋友行山啦！呢個咁似劉嘉玲嘅，哈哈！」問她會否擔心德斌出軌時？她又笑了一笑說「唔會」，之後推說不方便上鏡，又着店內員工出來護航，當員工幫口解圍：「係friend啫！」Joyce似如釋重負說：「係囉，friend啫！」然後用電話影低記者手上的相片，便匆匆返回店內。

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