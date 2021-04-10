黃樹棠入行超過50年，拍逾80部電影及70部電視劇，經典角色不計其數，除了擅長演大俠角色，亦能演草根人物，演技備受肯定。棠哥是圈中少數曾在麗的電視、亞洲電視、香港電台和無綫電視四台工作過的演員之一，他中學畢業後原本打算投考警察，但跟妹妹黃文慧報讀電影公司「仙鶴港聯影業」藝員訓練班，畢業後參演公司開拍的《女黑俠威震地獄門》，跟劉家良和唐佳學當動作演員，獲劉家良師傅賞識收做徒弟。

棠哥之後加入麗的電視，原本是劇集《天蠶變》 的武指候選人，但因私自接洽工作，最後被麗的解約。1979年棠哥於徐克執導的《蝶變》參演及當武指，同年被無綫羅致旗下，在鄭少秋版的《楚留香》中，演出中原一點紅成功入屋，之後再在電視劇《網中人》、《親情》及《離別鈎》中表現出色，在《新C.I.D.》中演暴戾奸角「喪波」亦為人熟識。

棠哥之後過檔亞視超過十年，參演數十部電視劇集，經典之作為《我和殭屍有個約會》系列中，演販賣各式驅魔道具的「求叔」何應求，棠哥就連之後開的社交平台賬號，亦以「求叔」命名。亞視沒落後，棠哥2004年赴越南發展，更憑《Unbreakable》成當地視帝。另外，棠哥曾執導過三部電影，包括1983年拍的《血汗金錢》，男主角是好友周潤發。