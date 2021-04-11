無綫為挽頹勢，重返大台的新任副總經理曾志偉決定大肆改革，今晚全力炮製的綜藝節目《開心大綜藝》首播和全新改革的《勁歌金曲》，硬撼勁敵Viu TV的《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽和音樂節目《Chill Club》。而今晚直播的《開心大綜藝》，沿用大台慣常舊「橋」胡鬧趣劇、無聊遊戲，就連曾志偉同王祖藍，不惜自嘲矮仔當笑料，不過他們竟玩埋特首林鄭月娥。

首播的《開心大綜藝》動用12位節目主持大晒冷，包括森美、林盛斌（Bob）、阮兆祥、農夫、陸浩明、方力申、伍詠薇、江美儀、麥美恩和馮盈盈。曾志偉早前已提到香港的電視台需要有個直播綜藝節目，而各國的電視台都會在周日有同類節目，所以他回來後便着手搞。今晚節目開始，眾藝人演胡鬧疫情記會趣劇揭開序幕，劇中阮兆祥扮演張竹笙醫生，陸永扮演圓教授，王祖藍則扮演無綫特別堆填區行政長官藍太。

阮兆祥指一名姓曾的男子確診患上「矮仔症」，指疫情已擴散，其他主持則扮演記者質問藍太，冒牌特首王祖藍擺出閃縮眼神稱不會封關，之後阿Bob走出來搗亂大叫︰「食屎」，陸永指打兩支疫苗加埋有120%防疫，之後又播出王祖藍同李亞男的照片，指二人是「垂正結婚」，畫面又播出姜濤照片，指歡迎他來TVB。玩完一輪後，扮記者的森美指有五大缺失，而王祖藍表明會尋回做節目的初心，介紹多個新節目後，畫面打出「以上內容純屬同大家開個玩笑，觀眾唔好太認真啊」字句。

盧冠廷在騷上唱出《一生所愛》後，又首播由張學友、劉德華、容祖兒等歌手錄製唱出的抗疫電影《總會有愛在隔離》主題曲。遊戲環節有爭凳仔，其間郭子豪衝埋去麥美恩度，兩人擁埋一齊，麥美恩被對方搞到甩鈕，要即場扣返。最後一節由朱晨麗、劉珮玥、鄧佩儀化身女團Backpain in your area跳熱舞。

此外，緊接9點半播出的全新《勁歌金曲》，由首次擔任該節目主持的郭偉亮（Eric Kwok）和《全民造星》出身、環球唱片旗下男歌手涂毓麟，以及闊別9年再擔任《勁歌》主持的糖妹（黃山怡），而嘉賓除了英皇代表張敬軒外，還有破冰後再次上《勁歌》的環球歌手Gin Lee、華納的衛蘭、衛詩、林欣彤，以及Sony的林奕匡和黃妍等。今次《勁歌》請來多位歌手到場演繹歌曲外，更破天荒玩投票，由現場歌手投返邊首歌入榜，而往後就由觀眾來擔任音樂選民去投。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！