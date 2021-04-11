無綫今年不消半年大地震，高層變動極多，曾志偉、王祖藍、何麗全獲徵召回巢，李寶安、余詠珊、何哲圖先後離職。新官上任大幅度改革，曾志偉着眼重振綜藝節目，今晚終於與ViuTV埋牙肉搏。

ViuTV音樂節目《Chill Club》播出後，提供了新節目讓歌手上電視宣傳，當時TVB未與唱片公司破冰，星夢歌手「圍威喂」，又以無限輪迴的流行經典湊長者客。曾志偉上台後，TVB宣佈改革《勁歌金曲》對撼《Chill Club》，今晚9時半就播改革後的首集，節目上周二（6日）已錄影，嘉賓有張敬軒，其他有為《勁歌》錄影的歌手還有Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、林欣彤、曾若華、許靖韻、林奕匡及馮允謙等。

ViuTV當然不會坐以待斃，今日《Chill Club》擺大頭以自家皇牌MIRROR及ERROR撐場，叫座力不比《勁歌》弱，之不過由於今晚ViuTV仍有《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》，由晚上8時半播到10時，《Chill Club》比正常時間延後半小時，究竟中立觀眾會否轉台將成疑問。

有趣的是，《Chill Club》與《勁歌金曲》下星期仍未能分勝負，因為下周日（18日）ViuTV將會舉行「Chill Club 推介榜年度推介 20/21」，頒獎禮由晚上8時到10時半，完全覆蓋整個《勁歌金曲》時段，相信到時會是ViuTV「撳住砌」。

Carman冇上過《囝囝女女730》

兩個節目兩星期才見真章，不過今日有網民發現，TVB似乎留有一手打擊ViuTV，因為近日在TVB介紹女藝人的網頁上，竟然多了《全民造星III》的關嘉敏（Carman）。 Carman在2015年組成五人女子跳唱組合Bingo，去年在《造星III》廿強中輸了給陳葦璇 ，賽後評判之一的陳柏宇讚 Carman有潛力，又開IG live說想悔票改投Carman晉級。

ViuTV早兩屆《造星》賽事後，都被批評捧人慢熱，今屆特意在晚上7時半開節目《囝囝女女730》讓參賽者上鏡，不過59集節目中，Carman一集都沒有出現，似乎早有暗示其動向。

由於《造星III》參賽者們關係友好，早前Carman亦有與《造星III》朋友打邊爐，今次「半跳槽」，會否只是先兆？

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