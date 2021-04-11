郭富城、陳蕊蕊、《全民造星II》亞軍MC（張天賦）、何依婷和黃靜藍今日在尖沙嘴出席亞洲電競賽車錦標賽。城城表示不會讓兩個女兒玩遊戲機，「大寶、二寶太細，我驚佢哋沉迷，每件事都要適可而止。」問到有否用過「電子奶嘴」？城城說：「再細個啲嘅時候都會有，例如睇動畫，我哋做家長，睇到某個時段就算喇。」他表示亦會帶女兒到公園、沙灘玩。

向來熱愛賽車的城城，在家中置設專屬賽車座位和軚盤，以前讓自己練習，「我有自己車隊，之前我都有參加比賽，等自己可以熟習條跑道，我就帶headphone玩，最主要係喺模擬世界同真實賽車環境好接近。所以都算係止賽車癮。」問到太太方媛（Moka）會否支持他賽車？城城說：「拍戲時遇到沉重角色，自己好難走出嚟，賽車運動可以令我完全減壓，不過而家減壓係同小朋友出去玩。」

蕊蕊透露今次參加了女子組，在200人當中排行第6位，但可惜只有頭5名才可入圍，「有少少唔抵，不過我都覺得唔錯。」講到工作方面，蕊蕊表示之前忙完舞台劇，現時有直播節目，負責帶貨，稍後要為這個比賽拍攝微電影，亦以代人身份拍廣告。提到她在疫情期間應該不愁收入，蕊蕊說：「都唔係㗎，少咗好多㗎！」對於舊愛金剛肛門生腫瘤，蕊蕊表示雖然沒有留意，但希望對方冇事。講到金剛與現任女友黃瑜嫻（小嫻）很恩愛，蕊蕊笑說：「我冇留意，咁咪好囉。」

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