韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》昨晚播出第15集，宋仲基雖然成功避過危機，但卻成為殺人犯，昨晚一集收視比上一集跌至10.296%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。而《Vincenzo》今晚播出第16集後，本周六（17日）及下周日將會停播一周，到24日才播第17集。

澤演反擊

承接上一集《Vincenzo》，宋仲基被槍指嚇，幸而此時一群鴿子亂飛，令宋仲基成功反擊。而宋仲基、全汝彬遭檢察官背叛，令澤演避過被調查。澤演趁着氣勢，計劃發佈新技術來提高股價，並要求大昌日報做假新聞。同時宋仲基亦掌握了高官的各種腐敗行為，並決定公開文件作報復。宋仲基變身做巫師，成功令大昌日報的社長以為自己即將迎來噩運，最終令大昌日報報道了巴別集團的真實情況，令股價大跌。澤演方面為了打擊宋仲基而準備反擊，打算搶走宋仲基最珍貴的東西。

宋仲基掉進陷阱，追着可疑男子到屋頂，此時大昌日報社長的卻在他身後墮下，令他即時成為殺人嫌疑犯被拘捕。而下集預告澤演打算炸掉錦加大廈，同時計劃傷害宋仲基的母親來進行報復。

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