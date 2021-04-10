資深演員黃樹棠於亞視劇《我和殭屍有個約會》系列中，飾演「求叔」一角深入民心，早前他發現肺部有癌細胞，至上月因呼吸不順入院，兒子黃榮璋昨日在網上宣佈爸爸離世，享年77歲。棠哥早年因演《楚留香》中原一點紅成名，胞妹黃文慧昨日以主題曲歌詞悼念，「就讓浮名輕拋腦後，今朝獨行，他朝再見。」黃樹棠兒子透露父親臨終前，亦唱了幾句《楚留香》主題曲。

黃樹棠三年前確診大腸癌二期，原已康復，可是早前肺部發現有癌細胞，至上月因呼吸不順入院留醫，與病魔奮戰兩周後不幸離世，終年77歲。昨日凌晨約2時，黃榮璋在fb撰文公佈父親死訊，向父親道別：「爸爸，我愛您，我會乖，我會照顧好自己，您放心離去吧。」

「家父沒痛苦安詳的離開」

昨午黃榮璋在父親的微博寫道：「家父昨晚沒有一點痛苦，很安詳，很安靜的離開了我們了。」他表示父親之前跟他唱了幾句劇集《楚留香》主題曲的歌詞，「來得安去也寫意，人生休說苦痛，聚散匆匆莫牽掛，未記風波中英雄勇，就讓浮名輕拋劍外，千山我獨行不必相送。」棠哥在劇中飾演經典殺手「中原一點紅」而為人熟識，黃榮璋表示那是父親臨別前想跟大家說的話。

《蘋果》昨日聯絡棠哥的妹妹黃文慧，她以短訊回覆：「有心了。」黃文慧又修改《楚留香》的幾句歌詞悼念亡兄：「親愛的好兄弟戰友，湖海洗胸襟，河山飄影蹤，就讓浮名輕拋腦後，今朝獨行，他朝再見。」對於爸爸的後事，黃榮璋昨日回覆《蘋果》謂：「已在安排中，有詳細資料會再同大家講。」

棠哥近年深居簡出，對上一次公開露面，是在去年2月的香港動作特技演員公會新春團拜，當日他更獲大會頒發傑出貢獻獎。棠哥縱橫影視圈50年，拍過不少經典劇集，《我和殭屍有個約會》系列中「求叔」何應求一角，最為深入民心。棠哥病逝的消息傳出後，昔日的拍檔都感到難過和不捨。而《我和殭屍有個約會》的女主角萬綺雯，則在微博留言：「求叔，好戰友，只願一路好走，在彼方繼續瀟灑！」

江美儀同日生難忘齊賀壽

從亞視年代已經與棠哥合作的陳煒說：「因為疫情關係，已經有一年半冇見，入行第一套戲《雪花神劍》已經同佢合作，佢係一個最冇架子又最玩得嘅前輩，永遠懷念佢！」江美儀昨日貼上與棠哥的合照並說：「老鬼棠，我拍人生第一部電視劇《肥貓正傳》就同你合作啦，之後你又私底下同我哋班𡃁仔一齊玩，一齊食，仲同我哋打台灣牌。最重要係每年都同我一齊慶祝生日，因為我哋係同月同日生嘅好兄弟！」袁文傑留言：「棠哥在小弟心目中，亦師亦友，在我們一班同學中，永遠是一個開心果。」

蔡國威留言悼念：「猶記得初入行的時候，不太敢和你對話或對上眼，因以為你是一個很惡的前輩，但慢慢在工作上和私底下接觸了，便知道我完全是錯的。你對工作非常認真，充滿熱誠，樂意教導和幫助每一位後輩。」林子博留言指兩個月前曾在試造型時見到棠哥，但未有機會談話：「諗住正式開鏡先再慢慢吹水！原來當日係最後一次見面！」

張文慈留言：「棠哥，捨不得你呀！」麥翠嫺亦說：「棠哥，念記你那句『簡簡單單又一餐』。」老友黃夏蕙昨日在灣仔為網絡平台拍攝，她說：「突然到不得了，唔知道佢有病。早幾個月打電話畀佢，仲約疫情後要聚吓。」她大讚黃樹棠為人老實又盡責，之前有工作找他搵幫手，永遠不會托手踭，二人感情好得視對方兄弟姊妹，所以曾經送手錶給對方。