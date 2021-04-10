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打TVB打足5年｜回顧ViuTV開台劇《綠豆》首播 幕後起用廣告精英

24分鐘前

ViuTV剛全台總動員大晒冷，慶五周年台慶，更威水請來大導演杜琪峯撐場，雖然錯將MIRROR講成「Miller」，但杜Sir大讚年輕新一代演出，覺得香港創意工業有希望。ViuTV開台5年，以年輕人為目標的節目廣受好評，皇牌真人show《全民造星》更捧出風靡少女和媽媽輩的MIRROR。自家製劇集亦是另一賣點，台前幕後大膽起用新人，成功搣甩大台「BBQ式大結局」膠劇味。

林保怡周家怡擔大旗 《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》首播

當年今日，2016年4月11日，《蘋果日報》娛樂C1頭條，報道ViuTV開台自家劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》首播，請來林保怡和周家怡擔大旗做男女主角，幕後班底亦選用從未拍過劇集的廣告界精英。劇情破格不走連貫路線，而是跟章節和主題拍攝，令拍慣大台劇集的林保怡大感挑戰，想知他當時初次跟新團隊合作的心情，即睇蘋果寶庫｜2016年 ViuTV破格自家劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》首播。

【故事簡介】瑪嘉烈戀大衛　同居有磨擦

Hazel拉隊睇格鬥賽

《夜行書生》首播　李準基變吸血鬼

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