現年45歲「鬼妹」韓君婷於97年「執二攤」成為亞姐冠軍，其後13年的人生路途在健康、愛情、家庭及事業上都接二連三遇到挫折，更一度欠債務高達40萬，近日決定申請破產，以正面態度面對前路。

面對申請破產一事，韓君婷接受《蘋果》電話訪問，她表示過去年半時間，美容院經歷社運及疫情的影響，她說：「美容院開開閂閂，大家都好焦慮，本來諗住轉一間公司可以穩定啲（收入），唔使擔心美容院生意，點知嗰間公司都面臨問題，所以冇做嗰份工。」面對困境，韓君婷仍樂觀面對，她笑說：「其實我一路歷程都山窮水盡，所以冇辦法先申請破產。」她指10年前患上抑鬱症後，經已將所有積蓄用在醫藥費上，加上之前媽媽病倒也花了龐大醫藥費，她說：「嗰時爸爸冇幫媽咪買保險，而媽咪身體太多病，保險都唔受保，所以我自己去承擔，嗰時都唔緊要，有工作每個月還都ok。」

保障朋友 申請保產

上年年尾因收入變零，不想欠債問題繼續惡化，到今年1月決定申請破產，她說：「破過產嘅人更清楚咁做（申請破產），係更加一定冇得走數，所有錢政府都有紀錄。」另一個申請破產的主因，就是希望保障身邊朋友：「唔會因為我暫還唔到款項，而去俾人騷擾，呢個係無辜。」她透露3年前媽媽過身後，曾經因為欠債而被騷擾，幸好上次短時間內找到錢歸還，今次不想重蹈覆轍而決定破產。

對蔡國威無以為報

與蔡國威同居近2年，問到威威是否給予很大支持？她感激地說：「其實威威係非常非常之好朋友，同埋好好人，真係好有義氣，我好珍惜佢。」問到威威是否沒有跟她計較租金等錢銀的事？她思考片刻說：「我只可以講佢係好有義氣朋友，無以為報。」另外韓君婷指父親現居於英國的養老院內，有專人照顧，父親也叮囑她不用擔心。至於好友梁思浩與李思蓓也不時關心她，及叮囑她要多進食，切勿餓壞身子，韓君婷指現時跟思浩做DJ外，又與思蓓拍檔開咪，感覺非常開心及充滿愛。

沒有輕生念頭

遇上財困，有否萌生過輕生念頭？她淡淡然說：「其實今次申請破產冇諗過呢樣（輕生），我人生經歷咁多，如果都能夠經過，咁今次只不過係破產。」她希望4年內結束破產令，而在破產消息傳開後，好多朋友聯絡她表示幫手留意合適工作。問到會否計劃重返幕前或返大陸發展？她說：「我希望有機會搵到穩定賺錢機會。」她承認破相是其中一個令她未能重返幕前演出的原因，另外是患抑鬱症時的行為也令人卻步，她說：「我會正面去面對，我而家返工會好努力、勤力同最有誠意去做。」至於會否找曾志偉幫手安排工作，她指志偉有好多仔仔女女要幫助，她不好意思騷擾對方。

其實韓君婷早於1月申請破產時，經已不時在IG分享正能量訊息，公開破產消息後，更引用名人的正面名言，及分享一張躺在床上微笑的相片，寫上「我就是我，我將盡力而為。」一切一切都顯示她以正面的心態去迎接前路。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！