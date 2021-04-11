即將58歲的黃德斌爆出背妻孖電影幕後舊愛江玉儀（Ivy），兩個月內相約4次到清水灣附近的山路放狗，正印黃太Joyce表示不認識Ivy，黃德斌也承認未有向太太滙報行蹤，令事件更添神秘，黃德斌雖聲稱找Ivy做經理人，大家見面傾公事，不過卻孤男寡女揀一齊去郊外放狗，他們又是過氣情侶關係，難免令人懷疑他們藕斷絲連。

黃德斌爆今晚應Viu TV的邀請做《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽評判，奉旨睇女，黃德斌爆出緋聞後首現身，他面對媒體追問，一笑置之：「好搞笑，我離開TVB就搵咗Ivy做經理人，我同佢都分開咗咁多年，不嬲關係好好，識咗30幾年。佢多數幫我傾嘢，佢熟啲，我梗係搵個熟番去幫我，剛離開TVB，出到嚟唔知搵個幫。」黃太Joyce卻認不出老公的經理人，黃德斌說：「太太未見過Ivy，冇需要特別要見，太太知佢做我經理人，只係冇見過面。」

這件「小風波」，黃德斌坦言事後有被太太提問，解釋過沒事。黃德斌續說：「佢（太太）唔介意。」記者笑問黃德斌可有跪玻璃，他笑言：「要啦，仲頂痰罐，係咪咁會好啲。」黃德斌認為始終太太是圈外人，突然被問記者追問當然未及反應：「嗰吓突然走埋去問佢有冇見過，佢又唔係呢個圈人，你叫佢點反應，我覺得對唔住我老婆，又要咁搞佢，我覺得唔舒服，你要問，走嚟問我。」黃德斌一再強調笑料一則，以後還敢孖Ivy放狗嗎？黃德斌說：「一齊放好唔好？今時今日社會係咪仲有人關心呢啲，大家當笑話，講真有嘢都匿埋啦！」

黃德斌今晚做口罩小姐評判，他的評審準則是最緊要個口罩靚：「才藝都睇吓，睇吓佢哋今晚發揮究竟係點樣？經過咗一段時間，由初賽到而家，整體身形都已經唔同咗，fit咗。我都有睇過節目，佢哋都有決心，真係用心去做，我又冇心水，睇佢哋今晚表現。」黃德斌也是第一次做選美評判，佳麗都會戴着口罩出來，也有泳衣環節，黃德斌說：「又唔畀我睇晒，要最尾先畀我見（樣），我都會睇佢哋眼，眼好重要嘅，你知有啲人眼好攝人，通常我會就咁睇，好少單一睇。」

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