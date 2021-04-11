李雲迪徒弟「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）一向熱衷於社交平台分享弗爆身材及精湛琴技，但上月9日她擔任網台直播嘉賓時，卻被突然要求她即席彈keyboard，令本身擅長古典音樂的她彈奏失準，遭網民圍攻，更與主持人罵戰而憤然離開。

事隔2日，Cathryn不忿被批評琴技，在社交平台以鋼琴再彈奏，在直播節目中被要求彈的《很愛很愛你》一曲，企圖一雪前恥。怎料誘發馬來西亞電影監製李建興（Jacky Lee）在社交平台力數Cathryn過去工作多次遲到兼失約，事件觸發Cathryn於網上以長文反駁，更一時情緒失控，在上月13日於IG上載一張頸有紅痕的照片，自爆曾企圖自殺。

照片即時引起多方關注，不少fans擔心留言安慰並鼓勵她，Cathryn不久兼刪掉狀甚驚嚇的相片，並一向以往作風，一直沒有再更新IG。事隔將近1個月，Cathryn今日終於現身，在IG以「Hi Ok？」為題帖文，並分享一條她背向鏡頭，坐在鋼琴前彈奏，片長1分11秒的短片，片中身穿大露背綁帶貼身裙的Cathryn非常陶醉地彈奏樂曲，全程沒有露出正面，她在片段上方寫上「STRICTLY NOT ALLOWED TO BE REPOSTED OR CREATED IN ANY FORM OF MEDIA STORY. WHATEVER POSTED HERE. STAYS HERE.（嚴禁以任何形式的故事轉發及創作，任何的張貼都只限張貼於此）」，另外她的出現，獲不少fans紛紛留言歡迎她再度歸來。

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