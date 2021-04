李雲迪徒弟「大馬鋼琴女神」李元玲(Cathryn)一向熱衷於社交平台分享弗爆身材及精湛琴技,但上月9日她擔任網台直播嘉賓時,卻被突然要求她即席彈keyboard,令本身擅長古典音樂的她彈奏失準,遭網民圍攻,更與主持人罵戰而憤然離開。

事隔2日,Cathryn不忿被批評琴技,在社交平台以鋼琴再彈奏,在直播節目中被要求彈的《很愛很愛你》一曲,企圖一雪前恥。怎料誘發馬來西亞電影監製李建興(Jacky Lee)在社交平台力數Cathryn過去工作多次遲到兼失約,事件觸發Cathryn於網上以長文反駁,更一時情緒失控,在上月13日於IG上載一張頸有紅痕的照片,自爆曾企圖自殺。

照片即時引起多方關注,不少fans擔心留言安慰並鼓勵她,Cathryn不久兼刪掉狀甚驚嚇的相片,並一向以往作風,一直沒有再更新IG。事隔將近1個月,Cathryn今日終於現身,在IG以「Hi Ok?」為題帖文,並分享一條她背向鏡頭,坐在鋼琴前彈奏,片長1分11秒的短片,片中身穿大露背綁帶貼身裙的Cathryn非常陶醉地彈奏樂曲,全程沒有露出正面,她在片段上方寫上「STRICTLY NOT ALLOWED TO BE REPOSTED OR CREATED IN ANY FORM OF MEDIA STORY. WHATEVER POSTED HERE. STAYS HERE.(嚴禁以任何形式的故事轉發及創作,任何的張貼都只限張貼於此)」,另外她的出現,獲不少fans紛紛留言歡迎她再度歸來。

